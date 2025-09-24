Zelenskyj träffade Trump

I tisdags träffades

USAs ledare Donald Trump

och Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Mötet var på FNs kontor

i staden New York i USA.

Det är inte klart

exakt vad ledarna pratade om

på mötet.

Men efter mötet skrev Trump

om Ukraina på internet.

Han skrev på sin egen sajt

Truth Social.

Trump skrev att Ukraina

kan vinna kriget mot Ryssland.

Han tror också att Ukraina

kan få tillbaka mark

som Ryssland tagit.

– Med stöd av EU

och Nato kan Ukraina

få tillbaka hela landet,

skrev Trump.

Trump lovade också

att Ukrainas militärer

ska få stöd av USA

genom gruppen Nato.

8 SIDOR/TT