Världen
Volodymyr Zelenskyj och Donald Trump. Foto: Evan Vucci/AP/TT
Zelenskyj träffade Trump
I tisdags träffades
USAs ledare Donald Trump
och Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.
Mötet var på FNs kontor
i staden New York i USA.
Det är inte klart
exakt vad ledarna pratade om
på mötet.
Men efter mötet skrev Trump
om Ukraina på internet.
Han skrev på sin egen sajt
Truth Social.
Trump skrev att Ukraina
kan vinna kriget mot Ryssland.
Han tror också att Ukraina
kan få tillbaka mark
som Ryssland tagit.
– Med stöd av EU
och Nato kan Ukraina
få tillbaka hela landet,
skrev Trump.
Trump lovade också
att Ukrainas militärer
ska få stöd av USA
genom gruppen Nato.
8 SIDOR/TT
24 september 2025
HOPPAS! Jag ber varje dag! POTREBUJEME DLOUHY MIR-(T.G.MASARYK)💛💙💜
Trump säger en dag si och en dag så. Hur kan nån tro på hans ord längre? Jag ser det orealistiskt att Ukraina kan vinna detta krig. Orsaka stor skada till Ryssland? Ja, det kan de. Det är det Trump och väst vill. Men till vilket pris? – Ukraina som den är nu har ingen framtid, tyvärr. De används.
Sofia-snälla, dina kommentarer ger mig ångest bara! Gå och leta efter arbete! Jag håller tummarna för dig och jag ber att krig tar slut! Det är jätteviktigt!😔
Tack Luisa en exotisk svensk. Jag har nästan börjat ge upp! Just fick en ”nej tack mail” igen. Förlåt, det var inte meningen att ge dig ångest, men man måste vara realistisk. Det är fler ryssar än ukrainerare och båda sidor vill kämpa tills sista soldaten faller. Ja, jag läste om David och Goliath men min erfarenhet säger annat.
Om Ryssland förlorar då förlorar alla. De har mest kärnvapen. Jag fattar inte varför ingen europeisk ledare tänker rätt. USA utnyttjar Europa. Det är Europa som förlorade mest p.g.a detta krig, inte USA.
Många länder försöker att Ryssland ska förlora och alla vet vad som kommer att hända om det förlorar. Det räcker!! Tänk rätt
putin ska förlora
Islam är inte hot-det är okunnighet och populism och annat! Ryssland krigar med Amerika och Europa lider…ryssland måste sluta med sin gammalmodig politik…i Ukraina dödades 50000 ryssar-så Ukraina är inte direkt ”ängel” och Amerka tappade sin prestiz när ger stöd till Israel…
Värld behöver inte tredje världs krig…stora summor går till vapen och människor svältar, många dör, unga dör, alltså konflikter är bara värre…Sofia-snälla leta efter arbete, lämna 8 sidor nu, du kan inte lösa problem i sverige och inte på annat ställe!!! Människor tappade sin förnuft,tyvärr! GÅ!!!
Hej 8 sidor
Kan ni skriva något om Syrien 🇸🇾
Ja, verkligen du har rätt! Jag har fina minne från Syrien!!! Hoppas att konflikter slutar och jag kan åka dit, jag läste att först muezzin är från Syrien! UF! FRED PÅ JORDEN! FRED I UKRAINA! Fred överallt! Det går inte så mer-alla bråkar sig på grund av konflikter-vad synd!!!