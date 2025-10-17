Världen
Volodymyr Zelenskyj och Donald Trump vid ett tidigare möte. Foto: Evan Vucci/AP/TT
De pratar om vapen
I dag, fredag, träffas
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
och USAs ledare Donald Trump.
Mötet är i staden
Washington i USA.
Ledarna ska prata
om kriget i Ukraina.
Det är över tre år
sedan Ryssland startade
sitt stora krig mot Ukraina.
Ukraina har fått mycket
hjälp med vapen från USA.
Nu vill Ukraina ha
ett speciellt vapen av USA.
Det handlar om en robot
som heter Tomahawk.
Den kan flyga mycket långt.
Donald Trump har
tidigare sagt att
Ukraina kan få vapnet.
Men nu är han inte
säker på det längre.
Det hände efter att han
pratat med Rysslands
ledare Vladimir Putin.
– Vi behöver
robotarna själva,
säger Trump.
Donald Trump vill
ordna fred i kriget.
Nu planerar han ett
nytt möte med Putin.
Det ska vara i Ungern
om ungefär två veckor.
Det säger Donald Trump.
17 oktober 2025