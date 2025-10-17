De pratar om vapen

I dag, fredag, träffas

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

och USAs ledare Donald Trump.

Mötet är i staden

Washington i USA.

Ledarna ska prata

om kriget i Ukraina.

Det är över tre år

sedan Ryssland startade

sitt stora krig mot Ukraina.

Ukraina har fått mycket

hjälp med vapen från USA.

Nu vill Ukraina ha

ett speciellt vapen av USA.

Det handlar om en robot

som heter Tomahawk.

Den kan flyga mycket långt.

Donald Trump har

tidigare sagt att

Ukraina kan få vapnet.

Men nu är han inte

säker på det längre.

Det hände efter att han

pratat med Rysslands

ledare Vladimir Putin.

– Vi behöver

robotarna själva,

säger Trump.

Donald Trump vill

ordna fred i kriget.

Nu planerar han ett

nytt möte med Putin.

Det ska vara i Ungern

om ungefär två veckor.

Det säger Donald Trump.

8 SIDOR/TT