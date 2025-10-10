Drönare attackerade Ukraina

Ryssland har gjort

nya stora attacker mot Ukraina.

Attackerna var i huvudstaden Kiev

och i området Zaporizjzja.

En sjuårig pojke blev dödad.

Minst 20 människor blev skadade.

Attacken var mot

Ukrainas el och energi.

Det var 450 ryska drönare

och 30 raketer.

Det säger Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj.

Flera områden i Kiev

blev utan el efter attackerna.

Det blev också problem

med vattnet hem till folk

på flera platser.

Det säger myndigheter i Ukraina.

