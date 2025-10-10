Världen

Ett skadat höghus.

Ett av husen som blev skadade i den ryska attacken i Ukraina. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT

Drönare attackerade Ukraina

Ryssland har gjort
nya stora attacker mot Ukraina.

Attackerna var i huvudstaden Kiev
och i området Zaporizjzja.
En sjuårig pojke blev dödad.
Minst 20 människor blev skadade.

Attacken var mot
Ukrainas el och energi.
Det var 450 ryska drönare
och 30 raketer.
Det säger Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj.

Flera områden i Kiev
blev utan el efter attackerna.
Det blev också problem
med vattnet hem till folk
på flera platser.
Det säger myndigheter i Ukraina.

8 SIDOR/TT

10 oktober 2025

5 kommentarer
  1. Elliott skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 10:12

    WTF 😭😭 RIP

    Svara
  2. grampa skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 10:24

    stackars pojke

    Svara
  3. skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 10:28

    Det här är sååååååå sorgligt😭😭😭😭😭

    Svara
  4. Tim Alabdullah skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 11:46

    :(😭

    Svara
  5. vp skriver:
    10 oktober, 2025 kl. 14:24

    synd

    Svara
