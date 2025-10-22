Världen
Virginia Giuffre säger att prins Andrew våldtog henne hemma hos Epstein. Nu kommer hennes bok om det. Foto: Bebeto Matthews/AP/TT
Kända sexbrottslingen Jeffrey Epstein var vän med prins Andrew. Foto: AP/TT
Jeffrey Epstein och Ghislaine Maxwell är anklagade för flera sexbrott mot unga flickor. Epstein tog livet av sig år 2019.
Prins Andrew är anklagad för våldtäkter och andra skandaler. Foto: Jordan Pettitt/AP/TT
Virginia Giuffres bok Nobody's girl, Ingens flicka.
Hon avslöjade sexbrott
För några år sedan
blev det känt
att den rike amerikanen
Jeffrey Epstein gjort många sexbrott.
Han och hans vän
Ghislaine Maxwell
hade våldtagit massor
av unga flickor.
De hade också tvingat
flickorna att ha sex
med andra män.
Många av männen var
rika och kända.
Virginia Giuffre var en av flickorna.
Det började när hon
var ungefär 16 år.
Hon hade problem hemma.
Hon fick jobba extra
på en klubb för rika
som tillhörde Donald Trump.
Det var i området Florida i USA.
Där lärde hon känna
Epstein och Maxwell.
De sa att de skulle hjälpa henne.
Men de lurades.
I flera år bodde hon med dem.
De tvingade henne att
ha sex med andra män.
Virginia Giuffre har
tidigare berättat att en av männen
var den brittiska prinsen Andrew.
Andrew säger att det
inte stämmer.
Men det finns bilder
på dem tillsammans.
Han ska också ha betalat
många miljoner till Virginia Giuffre
för att slippa en rättegång
om det.
Virginia Giuffre
har skrivit en bok
om det som hände henne.
Nu har boken börjat säljas.
Många pratar om boken.
Virginia Giuffre är
en av få personer
som vågat berätta öppet
om vad Epstein och
andra män gjorde mot henne.
Epstein själv sa ingenting.
Han tog sitt liv efter att poliserna
tagit fast honom.
Trots att flera unga kvinnor
har anklagat Epstein, Maxwell
och flera andra män för sexbrott
så har få blivit straffade.
Bara Ghislaine Maxwell
har fått 20 års fängelse.
Virginia Giuffre själv
lever inte längre.
Hon tog sitt liv i våras.
Hon blev 41 år.
Hennes bok heter
Nobody’s girl.
Den finns bara på engelska
just nu.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Många pratar om en lista
- Amerikanen Jeffrey Epstein
ska ha haft en lång lista
på män som kan ha våldtagit
unga flickor hemma hos honom.
- Amerikanska myndigheter
ska ha den listan.
Många vill veta namnen på listan.
Men hittills har myndigheten
inte visat listan.
- Det går rykten om
att många rika och kända personer
kan vara på listan.
Bland annat Donald Trump,
prins Andrew
och tidigare presidenten
Bill Clinton.
22 oktober 2025
