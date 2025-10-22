Hon avslöjade sexbrott

För några år sedan

blev det känt

att den rike amerikanen

Jeffrey Epstein gjort många sexbrott.

Han och hans vän

Ghislaine Maxwell

hade våldtagit massor

av unga flickor.

De hade också tvingat

flickorna att ha sex

med andra män.

Många av männen var

rika och kända.

Virginia Giuffre var en av flickorna.

Det började när hon

var ungefär 16 år.

Hon hade problem hemma.

Hon fick jobba extra

på en klubb för rika

som tillhörde Donald Trump.

Det var i området Florida i USA.

Där lärde hon känna

Epstein och Maxwell.

De sa att de skulle hjälpa henne.

Men de lurades.

I flera år bodde hon med dem.

De tvingade henne att

ha sex med andra män.

Virginia Giuffre har

tidigare berättat att en av männen

var den brittiska prinsen Andrew.

Andrew säger att det

inte stämmer.

Men det finns bilder

på dem tillsammans.

Han ska också ha betalat

många miljoner till Virginia Giuffre

för att slippa en rättegång

om det.

Virginia Giuffre

har skrivit en bok

om det som hände henne.

Nu har boken börjat säljas.

Många pratar om boken.

Virginia Giuffre är

en av få personer

som vågat berätta öppet

om vad Epstein och

andra män gjorde mot henne.

Epstein själv sa ingenting.

Han tog sitt liv efter att poliserna

tagit fast honom.

Trots att flera unga kvinnor

har anklagat Epstein, Maxwell

och flera andra män för sexbrott

så har få blivit straffade.

Bara Ghislaine Maxwell

har fått 20 års fängelse.

Virginia Giuffre själv

lever inte längre.

Hon tog sitt liv i våras.

Hon blev 41 år.

Hennes bok heter

Nobody’s girl.

Den finns bara på engelska

just nu.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR