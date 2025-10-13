Världen

Hon står på taket på en bil och viftar med en flagga.

María Corina Machado. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

Kritik mot Nobelpriset i fred

María Corina Machado
från landet Venezuela
ska få Nobels fredspris i år.
Det blev klart förra veckan.
Men nu får priset kritik.

María Corina Machado
får priset för sin fredliga kamp
för demokrati i Venezuela.
Hon kämpar mot landets
ledare Nicolás Maduro.
Folk säger att han fuskade
för att vinna senaste valet.

Många hyllar
María Corina Machado.
Men en del är också
kritiska mot henne.

Hon vill samarbeta med USA
och Donald Trump.
Hon stöttar också
Israels parti Likud där
Benjamin Netanyahu är ledare.

Organisationen Svenska Freds
jobbar för fred i världen.
Först hyllade de att
Machado fick priset.
Men efter att de hade läst mer
om Machado ändrade de sig.

Nu undrar de
hur den norska gruppen
som bestämmer priset har tänkt.

USA har tidigare attackerat båtar
i havet utanför Venezuela.
Flera personer har dött.

8 SIDOR/TT

13 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. . skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 11:55

    Det är klart hon förtjänade det

    Svara
  2. Arash skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 11:58

    Jag tycker att hon är en modig och klok kvinna.

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 13:01

    Jag håller med svenska freds efter läst på om machado 🥴😤

    Svara
  4. Moa skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 13:30

    Det är skämmigt att hon fick priset, tråkigt varld.

    Svara
  5. Cribba skriver:
    13 oktober, 2025 kl. 18:53

    Venezuela försöker smuggla in oerhörda mängder narkotika till USA. Får inte USA försvara sig? Ni verkar leva i en fantasivärld.

    Svara
Kommentarer och regler
