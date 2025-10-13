Världen
María Corina Machado. Foto: Matias Delacroix/AP/TT
Kritik mot Nobelpriset i fred
María Corina Machado
från landet Venezuela
ska få Nobels fredspris i år.
Det blev klart förra veckan.
Men nu får priset kritik.
María Corina Machado
får priset för sin fredliga kamp
för demokrati i Venezuela.
Hon kämpar mot landets
ledare Nicolás Maduro.
Folk säger att han fuskade
för att vinna senaste valet.
Många hyllar
María Corina Machado.
Men en del är också
kritiska mot henne.
Hon vill samarbeta med USA
och Donald Trump.
Hon stöttar också
Israels parti Likud där
Benjamin Netanyahu är ledare.
Organisationen Svenska Freds
jobbar för fred i världen.
Först hyllade de att
Machado fick priset.
Men efter att de hade läst mer
om Machado ändrade de sig.
Nu undrar de
hur den norska gruppen
som bestämmer priset har tänkt.
USA har tidigare attackerat båtar
i havet utanför Venezuela.
Flera personer har dött.
8 SIDOR/TT
13 oktober 2025
Det är klart hon förtjänade det
Jag tycker att hon är en modig och klok kvinna.
Jag håller med svenska freds efter läst på om machado 🥴😤
Det är skämmigt att hon fick priset, tråkigt varld.
Venezuela försöker smuggla in oerhörda mängder narkotika till USA. Får inte USA försvara sig? Ni verkar leva i en fantasivärld.