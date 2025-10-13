Kritik mot Nobelpriset i fred

María Corina Machado

från landet Venezuela

ska få Nobels fredspris i år.

Det blev klart förra veckan.

Men nu får priset kritik.

María Corina Machado

får priset för sin fredliga kamp

för demokrati i Venezuela.

Hon kämpar mot landets

ledare Nicolás Maduro.

Folk säger att han fuskade

för att vinna senaste valet.

Många hyllar

María Corina Machado.

Men en del är också

kritiska mot henne.

Hon vill samarbeta med USA

och Donald Trump.

Hon stöttar också

Israels parti Likud där

Benjamin Netanyahu är ledare.

Organisationen Svenska Freds

jobbar för fred i världen.

Först hyllade de att

Machado fick priset.

Men efter att de hade läst mer

om Machado ändrade de sig.

Nu undrar de

hur den norska gruppen

som bestämmer priset har tänkt.

USA har tidigare attackerat båtar

i havet utanför Venezuela.

Flera personer har dött.

