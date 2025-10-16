Fler lovar mer hjälp till Ukraina

Den senaste tiden

har Ukraina fått mindre hjälp

av andra länder

i kriget mot Ryssland.

Vissa länder minskade sin hjälp

med vapen och annat i somras.

Men nu lovar fler länder

mer hjälp till Ukraina igen.

Det blev klart när gruppen Nato

hade möte i Bryssel.

Fler länder säger

att de ska köpa mer vapen

från bland annat USA

och ge vapnen till Ukraina.

Nato vill att länderna gör det.

Många länder i Europa

har det mycket svårt med pengar.

Men Sverige och de

andra länderna i Norden,

säger att fler länder

måste ge mer hjälp till Ukraina.

Annars blir det inte rättvist.

Estland, Lettland

och Litauen vill också

att fler länder ska hjälpa till mer.

Det handlar om länder

som till exempel

Spanien, Italien och Frankrike.

En del länder i Europa

vill inte köpa vapen från USA.

Men då kan de köpa vapen

från andra länder.

Det tycker Sveriges minister

för försvar Pål Jonson.

– Det går att stötta Ukraina

på olika sätt. Vi räknar med

att fler kommer göra det,

säger Pål Jonson.

8 SIDOR/TT