Sveriges minister för försvar Pål Jonson på väg in på möte med gruppen Nato. Foto: Wiktor Nummelin/TT
Fler lovar mer hjälp till Ukraina
Den senaste tiden
har Ukraina fått mindre hjälp
av andra länder
i kriget mot Ryssland.
Vissa länder minskade sin hjälp
med vapen och annat i somras.
Men nu lovar fler länder
mer hjälp till Ukraina igen.
Det blev klart när gruppen Nato
hade möte i Bryssel.
Fler länder säger
att de ska köpa mer vapen
från bland annat USA
och ge vapnen till Ukraina.
Nato vill att länderna gör det.
Många länder i Europa
har det mycket svårt med pengar.
Men Sverige och de
andra länderna i Norden,
säger att fler länder
måste ge mer hjälp till Ukraina.
Annars blir det inte rättvist.
Estland, Lettland
och Litauen vill också
att fler länder ska hjälpa till mer.
Det handlar om länder
som till exempel
Spanien, Italien och Frankrike.
En del länder i Europa
vill inte köpa vapen från USA.
Men då kan de köpa vapen
från andra länder.
Det tycker Sveriges minister
för försvar Pål Jonson.
– Det går att stötta Ukraina
på olika sätt. Vi räknar med
att fler kommer göra det,
säger Pål Jonson.
16 oktober 2025
