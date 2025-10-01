Världen
Arbetare försöker rädda folk ur den trasiga skolan. Foto: Trisnadi/AP/TT
Skola rasade i Indonesien
En skola har rasat
i staden Sidoarjo
i landet Indonesien.
Det hände i måndags.
Flera personer är
skadade och på sjukhus.
Tre personer har dött.
Men det finns risk för att fler dör.
Det är många som är fast
under den trasiga skolan.
Arbetare är där för att
försöka rädda människor.
De kan höra hur det kommer
gråt och skrik från skolan.
Det är en skola för elever
som är mellan 12 år och 17 år.
De flesta som är skadade
och döda är pojkar.
Flickorna var i en del
av skolan som inte rasade.
Skolan var dåligt byggd.
Sedan hade de byggt
två nya våningar på skolan.
Då höll den inte.
Det säger experter
till kanalen BBC.
8 SIDOR
1 oktober 2025
Detta är hemskt.