Skola rasade i Indonesien

En skola har rasat

i staden Sidoarjo

i landet Indonesien.

Det hände i måndags.

Flera personer är

skadade och på sjukhus.

Tre personer har dött.

Men det finns risk för att fler dör.

Det är många som är fast

under den trasiga skolan.

Arbetare är där för att

försöka rädda människor.

De kan höra hur det kommer

gråt och skrik från skolan.

Det är en skola för elever

som är mellan 12 år och 17 år.

De flesta som är skadade

och döda är pojkar.

Flickorna var i en del

av skolan som inte rasade.

Skolan var dåligt byggd.

Sedan hade de byggt

två nya våningar på skolan.

Då höll den inte.

Det säger experter

till kanalen BBC.

