Storm kommer till Jamaica

En storm är på väg

mot landet Jamaica.

Stormen har fått

namnet Melissa.

Det blåser mycket.

Det är den starkaste

stormen i världen i år.

Och en av de starkaste

någonsin över havet Atlanten.

– Vi är väldigt oroliga.

Det säger Steve Dunn

som har en affär i Jamaica.

Skolor och flygplatser har stängt.

Människor söker skydd.

Men experter säger att få hus

kan klara de starka vindarna.

Det kan också komma

väldigt mycket regn.

Myndigheterna tror att det

kommer att bli översvämningar.

Jamaica är ett land och en ö.

Ön ligger i Atlanten

söder om USA och Kuba.

Det bor ungefär tre miljoner

människor i Jamaica.

