Världen

    Människor i staden Kingston gör sig beredda att stormen ska komma. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

    Moln över Jamaica. Snart kommer en storm. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

    En man i staden Kingston i Jamaica. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

    En man fixar taket så det ska klara stormen. Foto: Matias Delacroix/AP/TT

Storm kommer till Jamaica

En storm är på väg
mot landet Jamaica.
Stormen har fått
namnet Melissa.

Det blåser mycket.
Det är den starkaste
stormen i världen i år.
Och en av de starkaste
någonsin över havet Atlanten.

– Vi är väldigt oroliga.

Det säger Steve Dunn
som har en affär i Jamaica.

Skolor och flygplatser har stängt.
Människor söker skydd.
Men experter säger att få hus
kan klara de starka vindarna.

Det kan också komma
väldigt mycket regn.
Myndigheterna tror att det
kommer att bli översvämningar.

Jamaica är ett land och en ö.
Ön ligger i Atlanten
söder om USA och Kuba.
Det bor ungefär tre miljoner
människor i Jamaica.

8 SIDOR/TT

28 oktober 2025

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 11:54

    Hoppas att den inte kommer till Sverige.

    Svara
  2. Sara skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 15:44

    Hej 8 sidor
    Kan stormen komma till Sverige eller andra länder 🤔😦😳😢😫

    Svara
  3. 8 sidor skriver:
    28 oktober, 2025 kl. 16:31

    Sara!
    Ja

    Svara
