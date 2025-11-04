Attacker mot el

Ryssland har ökat

sina attacker mot

Ukrainas system för el.

Attackerna hotar

Ukrainas möjligheter

att ordna el till folk

och till sina

fabriker med kärnkraft.

Ryssland har fått kritik

från flera länder

för attackerna

som gör att folk blir utan el.

Nyligen har Ukraina gjort

flera attacker i Ryssland

med flygande drönare.

Attackerna var mot

ryska ledningar för olja

och mot lager för olja.

Oljan är viktig för Ryssland

i kriget mot Ukraina.

8 SIDOR/TT