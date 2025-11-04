Världen
En man i Ukraina lagar elen efter en rysk attack. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT
Attacker mot el
Ryssland har ökat
sina attacker mot
Ukrainas system för el.
Attackerna hotar
Ukrainas möjligheter
att ordna el till folk
och till sina
fabriker med kärnkraft.
Ryssland har fått kritik
från flera länder
för attackerna
som gör att folk blir utan el.
Nyligen har Ukraina gjort
flera attacker i Ryssland
med flygande drönare.
Attackerna var mot
ryska ledningar för olja
och mot lager för olja.
Oljan är viktig för Ryssland
i kriget mot Ukraina.
