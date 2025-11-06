Israel stoppar hjälp till Gaza

Sedan den 10 oktober

är det paus i kriget

i det palestinska området Gaza.

Trots pausen stoppar Israel

nästan all hjälp till Gaza.

Det är saker som ska hjälpa

människor att överleva vintern.

Det handlar om tält, filtar,

sängkläder och saker till kök.

Snart kommer kyla och regn.

Därför är det bråttom.

Det säger den norska

organistionen för hjälp NRC.

Israels myndigheter säger

att organisationerna

saknar tillstånd.

Därför är hjälpen stoppad.

Under pausen har också

Israel attackerat Gaza.

Över 240 människor har dött.

Flera hundra har skadats.

Det säger Gazas myndigheter

som styrs av gruppen Hamas.

Det är inte klart

hur många döda

som var med i gruppen Hamas

och hur många

som var vanliga människor.

Förenta Nationerna och

flera andra organisationer säger

att siffrorna från Gaza

går att lita på.

Nästan 69 tusen människor

har nu dödats i Israels attacker

under kriget i Gaza.

Fler än 170 tusen har skadats.

Men troligen ligger

flera tusen döda människor

kvar under alla förstörda hus.

Det säger Gazas myndigheter.

8 SIDOR/TT