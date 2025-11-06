Världen
Mohammed Barabakh bor med sina barn i ett läger i Gaza. Lägret ligger på en plats där många människor är begravda. Foto: Abdel Kareem/AP/TT
Israel stoppar hjälp till Gaza
Sedan den 10 oktober
är det paus i kriget
i det palestinska området Gaza.
Trots pausen stoppar Israel
nästan all hjälp till Gaza.
Det är saker som ska hjälpa
människor att överleva vintern.
Det handlar om tält, filtar,
sängkläder och saker till kök.
Snart kommer kyla och regn.
Därför är det bråttom.
Det säger den norska
organistionen för hjälp NRC.
Israels myndigheter säger
att organisationerna
saknar tillstånd.
Därför är hjälpen stoppad.
Under pausen har också
Israel attackerat Gaza.
Över 240 människor har dött.
Flera hundra har skadats.
Det säger Gazas myndigheter
som styrs av gruppen Hamas.
Det är inte klart
hur många döda
som var med i gruppen Hamas
och hur många
som var vanliga människor.
Förenta Nationerna och
flera andra organisationer säger
att siffrorna från Gaza
går att lita på.
Nästan 69 tusen människor
har nu dödats i Israels attacker
under kriget i Gaza.
Fler än 170 tusen har skadats.
Men troligen ligger
flera tusen döda människor
kvar under alla förstörda hus.
Det säger Gazas myndigheter.
8 SIDOR/TT
Osäkert med avtalet om fred
- Israel och gruppen Hamas
skrev på ett avtal om en plan
för fred i Gaza den 9 oktober.
- Det är USA som har ordnat planen.
- Möten om planen fortsätter.
- Planen säger att gruppen Hamas
som styr i Gaza
ska lämna bort sina vapen.
De får inte styra i Gaza mer.
- Men Hamas säger att de
inte är redo att ge upp vapen
och makt inne i Gaza.
- USA vill ha en särskild grupp
soldater i Gaza från andra länder.
De ska ha ansvar för säkerheten
i Gaza under två år.
- Gruppen ska utbilda
nya palestinska poliser.
- Men Hamas har också förslag
om en egen grupp som ska jobba
med säkerhet i Gaza.
6 november 2025
Detta är inte annorlunda än de tusentals brott mot vapenvilan som Israel har begått i Libanon. Israel är en supremacistisk apartheidstat som inte följer internationell lag eller fredsavtal. Ändå tillåter Sverige och resten av den så kallade civiliserade världen att detta fortsätter.
Till Svensk-American Har inte hörts talas om Israel och Libanon har varit o krigat eller krigar med varandra…