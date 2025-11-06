Världen

Han sitter med sina små barn utanför ett tält. Kläder hänger på tork.

Mohammed Barabakh bor med sina barn i ett läger i Gaza. Lägret ligger på en plats där många människor är begravda. Foto: Abdel Kareem/AP/TT

Israel stoppar hjälp till Gaza

Sedan den 10 oktober
är det paus i kriget
i det palestinska området Gaza.

Trots pausen stoppar Israel
nästan all hjälp till Gaza.
Det är saker som ska hjälpa
människor att överleva vintern.

Det handlar om tält, filtar,
sängkläder och saker till kök.
Snart kommer kyla och regn.
Därför är det bråttom.

Det säger den norska
organistionen för hjälp NRC.

Israels myndigheter säger
att organisationerna
saknar tillstånd.
Därför är hjälpen stoppad.

Under pausen har också
Israel attackerat Gaza.
Över 240 människor har dött.
Flera hundra har skadats.

Det säger Gazas myndigheter
som styrs av gruppen Hamas.
Det är inte klart
hur många döda
som var med i gruppen Hamas
och hur många
som var vanliga människor.

Förenta Nationerna och
flera andra organisationer säger
att siffrorna från Gaza
går att lita på.

Nästan 69 tusen människor
har nu dödats i Israels attacker
under kriget i Gaza.
Fler än 170 tusen har skadats.
Men troligen ligger
flera tusen döda människor
kvar under alla förstörda hus.

Det säger Gazas myndigheter.

Osäkert med avtalet om fred

  • Israel och gruppen Hamas
    skrev på ett avtal om en plan
    för fred i Gaza den 9 oktober.
  • Det är USA som har ordnat planen.
  • Möten om planen fortsätter.
  • Planen säger att gruppen Hamas
    som styr i Gaza
    ska lämna bort sina vapen.
    De får inte styra i Gaza mer.
  • Men Hamas säger att de
    inte är redo att ge upp vapen
    och makt inne i Gaza.
  • USA vill ha en särskild grupp
    soldater i Gaza från andra länder.
    De ska ha ansvar för säkerheten
    i Gaza under två år.
  • Gruppen ska utbilda
    nya palestinska poliser.
  • Men Hamas har också förslag
    om en egen grupp som ska jobba
    med säkerhet i Gaza.
Ett hus är helt trasigt. Några personer är där och röjer och städar. Folk i Khan Yunis i Gaza röjer och städar efter Israels bomber. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT

6 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Svensk-American skriver:
    6 november, 2025 kl. 15:50

    Detta är inte annorlunda än de tusentals brott mot vapenvilan som Israel har begått i Libanon. Israel är en supremacistisk apartheidstat som inte följer internationell lag eller fredsavtal. Ändå tillåter Sverige och resten av den så kallade civiliserade världen att detta fortsätter.

    Svara
  2. Vinne skriver:
    6 november, 2025 kl. 16:53

    Till Svensk-American Har inte hörts talas om Israel och Libanon har varit o krigat eller krigar med varandra…

    Svara
