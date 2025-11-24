Kritik efter möte om klimatet

Förenta Nationernas

stora möte om klimatet,

COP30, är slut.

Mötet var i staden Belém

i Brasilien.

Nära 200 länder har bestämt

ett nytt avtal om klimatet.

I avtalet står att vissa länder

ska få pengar.

Pengarna är till för länder

som kan behöva bygga skydd

mot allvarliga oväder.

Oväder blir vanligare

när klimatet blir varmare.

Men det finns mycket kritik

mot det nya avtalet.

Länderna i världen måste

minska eller sluta använda

kol, olja och gas,

fossila bränslen.

Annars kommer temperaturen

på jorden fortsätta att öka.

Då kommer många platser

på jorden inte gå att bo på.

Det säger experter.

Men i det nya avtalet

står det inget om fossila bränslen.

– Det är en stor besvikelse.

Det säger organisationen

Naturskyddsföreningens chef

Karin Lexén.

En grupp länder har bestämt

att de ska ha ett nytt möte

i april år 2026.

Länderna ska arbeta

för att minska utsläppen

av fossila bränslen.

Mötet ska vara

i landet Colombia.

Några av länderna som

ska vara med är

Australien

Danmark

Mexiko

Nederländerna.

8 Sidors texter om klimatet

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR