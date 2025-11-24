Världen

De står runt honom. Han sitter ned.

Folk på mötet om klimatet pratar med mötets ledare André Corrêa do Lago. Foto: Andre Penner/AP/TT

Kritik efter möte om klimatet

Förenta Nationernas
stora möte om klimatet,
COP30, är slut.
Mötet var i staden Belém
i Brasilien.

Nära 200 länder har bestämt
ett nytt avtal om klimatet.

I avtalet står att vissa länder
ska få pengar.
Pengarna är till för länder
som kan behöva bygga skydd
mot allvarliga oväder.

Oväder blir vanligare
när klimatet blir varmare.

Men det finns mycket kritik
mot det nya avtalet.

Länderna i världen måste
minska eller sluta använda
kol, olja och gas,
fossila bränslen.
Annars kommer temperaturen
på jorden fortsätta att öka.

Då kommer många platser
på jorden inte gå att bo på.
Det säger experter.

Men i det nya avtalet
står det inget om fossila bränslen.

– Det är en stor besvikelse.

Det säger organisationen
Naturskyddsföreningens chef
Karin Lexén.

En grupp länder har bestämt
att de ska ha ett nytt möte
i april år 2026.

Länderna ska arbeta
för att minska utsläppen
av fossila bränslen.

Mötet ska vara
i landet Colombia.
Några av länderna som
ska vara med är

  • Australien
  • Danmark
  • Mexiko
  • Nederländerna.

8 Sidors texter om klimatet

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR

Länderna har lovat minskade utsläpp

  • Världens länder möttes
    i Paris år 2015.
  • Då lovade de att klimatet
    inte ska bli mer än
    två grader varmare på jorden.
    Det kallas Parisavtalet.
  • Länderna lovade att minska
    sina utsläpp från fabriker och trafik.
  • Men tio år senare är utsläppen
    högre än någonsin.
  • Just nu släpper världens länder
    ut så mycket utsläpp att det kan
    bli 3,2 grader varmare
    när vi närmar oss år 2100.
    Det är om 75 år.
  • Då blir det svårt
    eller omöjligt att bo på jorden
    om klimatet blir så
    mycket varmare.
    Det säger experter på klimatet.
Rök från en skorsten Utsläppen måste minska. Foto: TT

24 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Raisa skriver:
    24 november, 2025 kl. 13:32

    Det vore bra om klimataktivister diskuterade klimatproblemen i Uzbekistan.
    Luften i Uzbekistan är en katastrof. IqAir är 260 varje dag.

    Det är nödvändigt att uppmärksamma allmänheten och Greta på detta.

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    24 november, 2025 kl. 14:04

    😔

    Svara
  3. Von Sparre skriver:
    24 november, 2025 kl. 19:33

    Sveriges statsminister var inte ens närvarande 😡, medans Eu ministern tröttna efter nått dygn. När själva mötet var några veckor,jag skäms!!!!!!! Hör hemma i skamvrån tycker jag.punkt!!!!

    Svara
  4. . skriver:
    24 november, 2025 kl. 20:15

    Jag skäms inte han hade viktigare saker att göra.

    Svara
  5. Li skriver:
    24 november, 2025 kl. 20:18

    Jag håller helt med von Sparre

    Svara
