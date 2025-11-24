Världen
Folk på mötet om klimatet pratar med mötets ledare André Corrêa do Lago. Foto: Andre Penner/AP/TT
Kritik efter möte om klimatet
Förenta Nationernas
stora möte om klimatet,
COP30, är slut.
Mötet var i staden Belém
i Brasilien.
Nära 200 länder har bestämt
ett nytt avtal om klimatet.
I avtalet står att vissa länder
ska få pengar.
Pengarna är till för länder
som kan behöva bygga skydd
mot allvarliga oväder.
Oväder blir vanligare
när klimatet blir varmare.
Men det finns mycket kritik
mot det nya avtalet.
Länderna i världen måste
minska eller sluta använda
kol, olja och gas,
fossila bränslen.
Annars kommer temperaturen
på jorden fortsätta att öka.
Då kommer många platser
på jorden inte gå att bo på.
Det säger experter.
Men i det nya avtalet
står det inget om fossila bränslen.
– Det är en stor besvikelse.
Det säger organisationen
Naturskyddsföreningens chef
Karin Lexén.
En grupp länder har bestämt
att de ska ha ett nytt möte
i april år 2026.
Länderna ska arbeta
för att minska utsläppen
av fossila bränslen.
Mötet ska vara
i landet Colombia.
Några av länderna som
ska vara med är
- Australien
- Danmark
- Mexiko
- Nederländerna.
Länderna har lovat minskade utsläpp
- Världens länder möttes
i Paris år 2015.
- Då lovade de att klimatet
inte ska bli mer än
två grader varmare på jorden.
Det kallas Parisavtalet.
- Länderna lovade att minska
sina utsläpp från fabriker och trafik.
- Men tio år senare är utsläppen
högre än någonsin.
- Just nu släpper världens länder
ut så mycket utsläpp att det kan
bli 3,2 grader varmare
när vi närmar oss år 2100.
Det är om 75 år.
- Då blir det svårt
eller omöjligt att bo på jorden
om klimatet blir så
mycket varmare.
Det säger experter på klimatet.
