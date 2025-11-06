Världen
EUs riksdag är överens om vissa regler för klimatet. Foto: AP/TT
EU överens om mål för klimatet
Länderna i EU,
Europeiska Unionen,
är överens om
ett nytt mål för klimatet
till år 2040.
Till år 2040 vill länderna
minska sina utsläpp
med 90 procent
jämfört med
utsläppen som var år 1990.
Länderna har tidigare inte
varit överens om hur de
ska få utsläppen att minska.
Men i det nya målet
får länderna räkna
minskade utsläpp
på ett friare sätt.
Till exempel om de hjälper
andra länder att minska
sina utsläpp kan det räknas
som egna minskningar.
Snart börjar ett stort
möte om klimatet
i landet Brasilien.
Då kommer ledare för EU
att vara med.
Där ska de också berätta
om planerna på hur de ska
minska utsläppen fram
till år 2035.
8 SIDOR/TT
6 november 2025
Elbilen anses vara ren och utsläppsfri men är egentligen inte det. Elen ska produceras och ger koldioxidutsläpp. Det blir koldioxidutsläpp och miljöförstöring från gruvbrytning av jordartsmetaller som ska omvandlas till metaller. Batteritillverkningen kräver energi och koldioxidutsläpp. När elbilen körs ger olika slitage större partikelutsläpp.
Kommer Sverige behöva betala böter för att inte ha minskat utsläppen i tid och tillräckligt mycket som EU har sagt att de kan straffa genom böter mot Sverige?
Hej Vinne
Ja, länder som missar målet kan få betala böter.
Det har vi skrivit om här:
Sverige släpper ut för mycket
/8 Sidor
Till Regn- Eldrivna bilar är ju ändå bättre än Bensin, Gas, Diesel och hybrider. Ellerhur? Jag gillar ändå mer eldrivna än allt annat för att jag gillar det digitala som nästan bara eldrivna fordon har.
Ok 8 Sidor. Hoppas ändå att Sverige slipper böter och klarar de mål de har fått som uppgift.