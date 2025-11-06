EU överens om mål för klimatet

Länderna i EU,

Europeiska Unionen,

är överens om

ett nytt mål för klimatet

till år 2040.

Till år 2040 vill länderna

minska sina utsläpp

med 90 procent

jämfört med

utsläppen som var år 1990.

Länderna har tidigare inte

varit överens om hur de

ska få utsläppen att minska.

Men i det nya målet

får länderna räkna

minskade utsläpp

på ett friare sätt.

Till exempel om de hjälper

andra länder att minska

sina utsläpp kan det räknas

som egna minskningar.

Snart börjar ett stort

möte om klimatet

i landet Brasilien.

Då kommer ledare för EU

att vara med.

Där ska de också berätta

om planerna på hur de ska

minska utsläppen fram

till år 2035.

