Världen

  • Brazil Pre-COP30

    Innan det stora mötet om klimatet har politiker och experter flera mindre möten. Foto: Eraldo/Peres/AP/TT

  • Brazil Climate COP30

    Ursprungsbefolkning från Amazonas protesterar utanför mötet. Dags att agera, står det på deras skylt. Foto: Eraldo Peres/AP/TT

  • Brazil Climate COP30

    Frankrikes ledare Emmanuel Macron och Brasiliens ledare Luiz Inacio Lula da Silva möts i Brasilien. Foto: Eraldo Perez/AP/TT

  • Brazil Climate COP30

    EUs ledare Ursula von der Leyen är på plats i Brasilien. Foto: Eraldo Peres/AP/TT

  • Brazil Climate COP30

    Sveriges kung och drottning är på plats i Brasilien. Foto: Fernando Llano/AP/TT

Mötet om klimatet börjar

På måndagen den 10 november
börjar Förenta Nationernas
stora möte om klimatet.
Det är i staden Belém i Brasilien.
Mötet är i flera dagar.
Det kallas COP30.

Politiker, ledare och experter
från världens länder ska prata
om hur utsläppen
som värmer upp klimatet
ska minska.

Flera viktiga ledare
kommer inte på mötet.
Det är ledarna
från de stora länderna USA,
Kina och Indien.

Sveriges ledare
Ulf Kristersson
är inte heller på mötet.

Årets möte handlar mycket
om att länderna ska berätta
för varandra hur det går
att minska utsläppen.
För tio år sedan lovade de
att utsläppen skulle minska.

Men tio år senare
är utsläppen högre än någonsin.

Just nu släpper världens länder
ut så mycket utsläpp att det kan
bli 3,2 grader varmare
när vi närmar oss år 2100.
Det är om 75 år.

Experter på klimatet säger
att det blir svårt
eller omöjligt att bo på jorden
om det blir så mycket varmare.

Förra året ökade också
Sveriges utsläpp av gaser
som värmer upp klimatet.

Utsläppen kommer framför allt
från fabriker, bilar och flyg.

8 SIDOR/TT

8 Sidors texter om klimatet

Länderna har lovat minskade utsläpp

  • Världens länder möttes
    i Paris år 2015.
  • Då lovade de att klimatet
    inte ska bli mer än
    två grader varmare på jorden.
    Det kallas Parisavtalet.
  • Länderna måste minska
    sina utsläpp från fabriker
    och trafik.
Rök från en skorsten Utsläppen måste minska. Foto: TT

10 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
8 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    10 november, 2025 kl. 11:58

    🥰😎🤠💜

    Svara
  2. Martina skriver:
    10 november, 2025 kl. 13:06

    😭😃

    Svara
  3. Hallåa skriver:
    10 november, 2025 kl. 14:41

    Det är dom rika länderna som borde varit där,och som bär ansvaret!!!!! En utav dom är Sveriges regering 😡😡😡skäms på er!!!!

    Svara
  4. Klimatkyla House skriver:
    10 november, 2025 kl. 20:14

    Klimatförändringar är verkligen ett ämne som är nyfiket och förvirrat. Klimatförändringar i vår kropp eller klimatförändringar i atmosfären, vi behöver mer kunskap från den juridiska avdelningen med miljövänner. Kroppsförkylning, hälsa- och välstånds försäkringar med innovation inom medicin, fråga om klimatförändringar

    Svara
  5. Hallåa skriver:
    10 november, 2025 kl. 20:44

    Till klimathyra ????????¿

    Svara
  6. Ai skriver:
    10 november, 2025 kl. 20:45

    🥰🥰🥰

    Svara
  7. Hallåa skriver:
    10 november, 2025 kl. 20:46

    Till klimatkyla house?¿????????

    Svara
  8. fish skriver:
    10 november, 2025 kl. 22:03

    Utsläppen kommer framför allt från fabriker, bilar och flyg.
    Hur tar sig ledare till möten? På flygplan? De gör klimatet varmare!

    Svara
