Mötet om klimatet börjar

På måndagen den 10 november

börjar Förenta Nationernas

stora möte om klimatet.

Det är i staden Belém i Brasilien.

Mötet är i flera dagar.

Det kallas COP30.

Politiker, ledare och experter

från världens länder ska prata

om hur utsläppen

som värmer upp klimatet

ska minska.

Flera viktiga ledare

kommer inte på mötet.

Det är ledarna

från de stora länderna USA,

Kina och Indien.

Sveriges ledare

Ulf Kristersson

är inte heller på mötet.

Årets möte handlar mycket

om att länderna ska berätta

för varandra hur det går

att minska utsläppen.

För tio år sedan lovade de

att utsläppen skulle minska.

Men tio år senare

är utsläppen högre än någonsin.

Just nu släpper världens länder

ut så mycket utsläpp att det kan

bli 3,2 grader varmare

när vi närmar oss år 2100.

Det är om 75 år.

Experter på klimatet säger

att det blir svårt

eller omöjligt att bo på jorden

om det blir så mycket varmare.

Förra året ökade också

Sveriges utsläpp av gaser

som värmer upp klimatet.

Utsläppen kommer framför allt

från fabriker, bilar och flyg.

8 SIDOR/TT

8 Sidors texter om klimatet