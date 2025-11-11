Världen

En man på en gata med massor av bråte.

En man i staden Prokovsk i Ukraina. Det är mycket strider där nu mellan Ukraina och Ryssland. Foto: Ukraine's 93rd Mechanized Brigade/AP/TT

Ryssland kan ta stad

Ukraina får allt svårare
att försvara staden Prokovsk
från Rysslands attacker.

Attackerna blir fler och fler.
Staden ligger i östra Ukraina
nära området Donetsk.

Ryssland kan snart
ta staden från Ukraina.
Det säger nyhetsbolaget CNN.
CNN har pratat med soldater
från Ukraina som kämpar i området.

– Det är svårt här
med alla strider som händer.
Vi är nästan omringade.

Det säger en ukrainsk soldat
till CNN.

Pokrovsk har länge
varit en viktig stad i Ukraina.
Där finns järnväg och
många vägar som går
till andra platser.

Men mycket har blivit
förstört i striderna med Ryssland.

Ryssland vill ändå ta staden.
Det är viktigt för ryska ledaren Putin.
Det säger en expert till CNN.

8 SIDOR/TT

11 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. mitt barn barns mamma skriver:
    11 november, 2025 kl. 11:31

    hur ska ryssland få en till stad det är ju en kontinent🤨

  2. Vinne skriver:
    11 november, 2025 kl. 11:42

    Vad tycker andra länder i världen om kriget i Ukraina? Förutom de som är med och hjälper Ukraina med vapen och pengar?

