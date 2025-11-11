Världen
En man i staden Prokovsk i Ukraina. Det är mycket strider där nu mellan Ukraina och Ryssland. Foto: Ukraine's 93rd Mechanized Brigade/AP/TT
Ryssland kan ta stad
Ukraina får allt svårare
att försvara staden Prokovsk
från Rysslands attacker.
Attackerna blir fler och fler.
Staden ligger i östra Ukraina
nära området Donetsk.
Ryssland kan snart
ta staden från Ukraina.
Det säger nyhetsbolaget CNN.
CNN har pratat med soldater
från Ukraina som kämpar i området.
– Det är svårt här
med alla strider som händer.
Vi är nästan omringade.
Det säger en ukrainsk soldat
till CNN.
Pokrovsk har länge
varit en viktig stad i Ukraina.
Där finns järnväg och
många vägar som går
till andra platser.
Men mycket har blivit
förstört i striderna med Ryssland.
Ryssland vill ändå ta staden.
Det är viktigt för ryska ledaren Putin.
Det säger en expert till CNN.
8 SIDOR/TT
11 november 2025
hur ska ryssland få en till stad det är ju en kontinent🤨
Vad tycker andra länder i världen om kriget i Ukraina? Förutom de som är med och hjälper Ukraina med vapen och pengar?