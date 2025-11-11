Ryssland kan ta stad

Ukraina får allt svårare

att försvara staden Prokovsk

från Rysslands attacker.

Attackerna blir fler och fler.

Staden ligger i östra Ukraina

nära området Donetsk.

Ryssland kan snart

ta staden från Ukraina.

Det säger nyhetsbolaget CNN.

CNN har pratat med soldater

från Ukraina som kämpar i området.

– Det är svårt här

med alla strider som händer.

Vi är nästan omringade.

Det säger en ukrainsk soldat

till CNN.

Pokrovsk har länge

varit en viktig stad i Ukraina.

Där finns järnväg och

många vägar som går

till andra platser.

Men mycket har blivit

förstört i striderna med Ryssland.

Ryssland vill ändå ta staden.

Det är viktigt för ryska ledaren Putin.

Det säger en expert till CNN.

