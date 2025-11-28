Världen
En man lagar mat i området Donetsk. Husen har blivit förstörda i kriget. Foto: Oleg Petrasiuk/AP/TT
Ukraina vill ha kvar områden
I veckan har USA och Ukraina
pratat om planen
för fred i Ukraina.
En del av planen är
att Ukraina ska ge
flera områden till Ryssland.
Det gäller bland annat Krim,
Luhansk och Donetsk.
Ryssland slutar kriga
om landet får de områdena.
Det sa Rysslands ledare
Vladimir Putin i torsdags.
Det var första gången
han sa något om planen för fred.
Men Ukraina kommer
aldrig att ge bort de områdena.
Lagen förbjuder det.
Det säger Ukrainas ledare
Volodomyr Zelenskyj.
Nästa vecka ska USA
prata med Ryssland
om planen.
Putin säger att det är
många saker kvar att lösa.
Samtidigt som de
pratar om fred
fortsätter kriget.
28 november 2025
Jag ber varje dag…uf😔
Bra sagt Ukraina. Men kommer andra områden i Ukraina bli ryska istället för dessa områden du nämnde precis?