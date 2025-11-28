Ukraina vill ha kvar områden

I veckan har USA och Ukraina

pratat om planen

för fred i Ukraina.

En del av planen är

att Ukraina ska ge

flera områden till Ryssland.

Det gäller bland annat Krim,

Luhansk och Donetsk.

Ryssland slutar kriga

om landet får de områdena.

Det sa Rysslands ledare

Vladimir Putin i torsdags.

Det var första gången

han sa något om planen för fred.

Men Ukraina kommer

aldrig att ge bort de områdena.

Lagen förbjuder det.

Det säger Ukrainas ledare

Volodomyr Zelenskyj.

Nästa vecka ska USA

prata med Ryssland

om planen.

Putin säger att det är

många saker kvar att lösa.

Samtidigt som de

pratar om fred

fortsätter kriget.

