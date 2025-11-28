Världen

Han sitter framför en eld. Det röker från elden. Husen bakom är trasiga.

En man lagar mat i området Donetsk. Husen har blivit förstörda i kriget. Foto: Oleg Petrasiuk/AP/TT

Ukraina vill ha kvar områden

I veckan har USA och Ukraina
pratat om planen
för fred i Ukraina.

En del av planen är
att Ukraina ska ge
flera områden till Ryssland.
Det gäller bland annat Krim,
Luhansk och Donetsk.

Ryssland slutar kriga
om landet får de områdena.
Det sa Rysslands ledare
Vladimir Putin i torsdags.
Det var första gången
han sa något om planen för fred.

Men Ukraina kommer
aldrig att ge bort de områdena.
Lagen förbjuder det.
Det säger Ukrainas ledare
Volodomyr Zelenskyj.

Nästa vecka ska USA
prata med Ryssland
om planen.
Putin säger att det är
många saker kvar att lösa.

Samtidigt som de
pratar om fred
fortsätter kriget.

8 SIDOR/TT

28 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    28 november, 2025 kl. 11:51

    Jag ber varje dag…uf😔

    Svara
  2. Vinne skriver:
    28 november, 2025 kl. 12:01

    Bra sagt Ukraina. Men kommer andra områden i Ukraina bli ryska istället för dessa områden du nämnde precis?

    Svara
Fler liknande artiklar