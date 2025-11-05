Världen
Utsläpp från fabriker, bilar och annat värmer upp klimatet. Foto: Johan Nilsson/TT
Världen missar mål för klimatet
Världens länder är
överens om att klimatet
inte får bli för varmt.
Klimatet ska inte bli
mer än två grader varmare
på jorden.
Det lovade länderna
år 2015 i staden Paris.
Men det blir svårt
att klara det målet.
Det visar undersökningar.
Om 70 år kan klimatet
på jorden vara
mellan 2,3 och 2,5 grader
varmare.
Snart startar ett nytt
stort möte om klimatet
i landet Brasilien.
Mötet är i staden Belém
mellan den 10 och 21 november.
Då kommer ledare
och ministrar från länder
i hela världen att träffas.
Men Sverige skickar
inga ministrar eller ledare till mötet.
Romina Pourmokhtari
som är minister för klimatet
är gravid.
Därför ska hon inte åka dit.
Några personer som jobbar
för den svenska regeringen
ska åka dit.
Men inga andra viktiga politiker
åker dit i stället för henne.
Redan i morgon, den 6 november,
startar ett mindre möte
om klimatet i Belém.
Sveriges minister
för EU, Jessica Rosencrantz,
är med på det mötet.
Sveriges kung
och drottning åker också till mötet.
Flera viktiga ledare
i andra länder åker dit.
Men statsminister
Ulf Kristersson kommer inte
att åka dit.
Förra året ökade
Sveriges utsläpp av gaser
som värmer upp klimatet.
Regeringen har tidigare
fått kritik för det.
5 november 2025
