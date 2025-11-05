Världen missar mål för klimatet

Världens länder är

överens om att klimatet

inte får bli för varmt.

Klimatet ska inte bli

mer än två grader varmare

på jorden.

Det lovade länderna

år 2015 i staden Paris.

Men det blir svårt

att klara det målet.

Det visar undersökningar.

Om 70 år kan klimatet

på jorden vara

mellan 2,3 och 2,5 grader

varmare.

Snart startar ett nytt

stort möte om klimatet

i landet Brasilien.

Mötet är i staden Belém

mellan den 10 och 21 november.

Då kommer ledare

och ministrar från länder

i hela världen att träffas.

Men Sverige skickar

inga ministrar eller ledare till mötet.

Romina Pourmokhtari

som är minister för klimatet

är gravid.

Därför ska hon inte åka dit.

Några personer som jobbar

för den svenska regeringen

ska åka dit.

Men inga andra viktiga politiker

åker dit i stället för henne.

Redan i morgon, den 6 november,

startar ett mindre möte

om klimatet i Belém.

Sveriges minister

för EU, Jessica Rosencrantz,

är med på det mötet.

Sveriges kung

och drottning åker också till mötet.

Flera viktiga ledare

i andra länder åker dit.

Men statsminister

Ulf Kristersson kommer inte

att åka dit.

Förra året ökade

Sveriges utsläpp av gaser

som värmer upp klimatet.

Regeringen har tidigare

fått kritik för det.

8 SIDOR/TT