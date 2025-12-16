Världen

Hon formar ett hjärta med sina händer.

Maria Kolesnikova i en domstol i Belarus huvudstad Minsk år 2021. Foto: Ramil Nasibulin/AP/TT

Fångar släppta i Belarus

Landet Belarus har släppt
över hundra politiska fångar.
Det beror på ett nytt
avtal med USA.

I Belarus finns mycket
av ämnet kaliumklorid, pottaska.
Det används till att odla saker.
Belarus behöver sälja mycket pottaska.
Det är viktigt för landets ekonomi.

Men många länder har slutat
att handla med Belarus.
Det beror på Rysslands
krig i Ukraina.
Belarus samarbetar
med Ryssland.

Nu har USA ett nytt
avtal med Belarus.
Det gör att Belarus kan sälja
mer pottaska.
Därför släpper Belarus fångarna.

Maria Kolesnikova är
en av de släppta fångarna.
Hon har suttit i fängelse
sedan år 2021.

Maria Kolesnikova
är motståndare till
Belarus ledare
Aleksandr Lukasjenko.

– Jag tänker på dem
som ännu inte är fria.
Jag ser fram emot då
vi alla kan krama varandra,
säger hon.

Det finns fortfarande
ungefär tusen
politiska fångar i Belarus.

8 SIDOR/TT

16 december 2025

3 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:38

    Heter det inte Vitryssland?

    Svara
  2. . skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:53

    Vitryssland är ett smeknamn

    Svara
  3. anonymus skriver:
    16 december, 2025 kl. 10:58

    Låt dom bli fria🥳

    Svara
