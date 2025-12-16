Fångar släppta i Belarus

Landet Belarus har släppt

över hundra politiska fångar.

Det beror på ett nytt

avtal med USA.

I Belarus finns mycket

av ämnet kaliumklorid, pottaska.

Det används till att odla saker.

Belarus behöver sälja mycket pottaska.

Det är viktigt för landets ekonomi.

Men många länder har slutat

att handla med Belarus.

Det beror på Rysslands

krig i Ukraina.

Belarus samarbetar

med Ryssland.

Nu har USA ett nytt

avtal med Belarus.

Det gör att Belarus kan sälja

mer pottaska.

Därför släpper Belarus fångarna.

Maria Kolesnikova är

en av de släppta fångarna.

Hon har suttit i fängelse

sedan år 2021.

Maria Kolesnikova

är motståndare till

Belarus ledare

Aleksandr Lukasjenko.

– Jag tänker på dem

som ännu inte är fria.

Jag ser fram emot då

vi alla kan krama varandra,

säger hon.

Det finns fortfarande

ungefär tusen

politiska fångar i Belarus.

