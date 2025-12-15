Ny president i Chile

Det har varit val

i landet Chile i Sydamerika.

José Antonio Kast vann valet.

Han blir ny president.

José Antonio Kast fick

ungefär 58 procent

av rösterna i valet.

Kast har en politik

långt till höger.

Han gillar inte invandring.

Före valet lovade

han utvisa mer än

300 tusen människor

från Chile.

Han vill också stänga

Chiles gräns i norr.

Kast har också sagt

snälla saker om Chiles

tidigare ledare Augusto Pinochet.

Pinochet var diktator i Chile.

Han tog makten

med våld på 1970-talet.

Hans militärer dödade

och torterade många

tusen människor i Chile.

