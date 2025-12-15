Världen

Han står i en vallokal. Han håller upp en liten lapp och ler.

José Antonio Kast vann valet i Chile. Han blir ny president. Foto: AP/TT

Ny president i Chile

Det har varit val
i landet Chile i Sydamerika.
José Antonio Kast vann valet.
Han blir ny president.

José Antonio Kast fick
ungefär 58 procent
av rösterna i valet.

Kast har en politik
långt till höger.
Han gillar inte invandring.

Före valet lovade
han utvisa mer än
300 tusen människor
från Chile.
Han vill också stänga
Chiles gräns i norr.

Kast har också sagt
snälla saker om Chiles
tidigare ledare Augusto Pinochet.

Pinochet var diktator i Chile.
Han tog makten
med våld på 1970-talet.
Hans militärer dödade
och torterade många
tusen människor i Chile.

8 SIDOR/TT

15 december 2025

