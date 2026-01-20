Världen
Människor tittar på en brand i skogen nära Concepcion i mitten av Chile. Foto: Javier Torres/AP/TT
Flera döda i bränder i Chile
Det är sommar på
södra halvan av jorden.
Chile i Sydamerika
ligger på södra halvan.
Den senaste tiden har det
varit mycket varmt väder i Chile.
Då är det lätt att bränder startar.
Just nu är det stora
bränder i skogarna i Chile.
Minst 18 människor
har dött i bränderna.
Det säger regeringen i Chile.
Flera hundra hus har blivit
förstörda av bränderna.
Många tusen människor
har tvingats att lämna sina hem
för att komma undan bränderna.
De senaste åren
har det varit vanligt
med skogsbränder i Chile.
8 SIDOR/TT
20 januari 2026