Världen

Det är kväll. Några människor är ute. En bit bort brinner det i skogen.

Människor tittar på en brand i skogen nära Concepcion i mitten av Chile. Foto: Javier Torres/AP/TT

Flera döda i bränder i Chile

Det är sommar på
södra halvan av jorden.

Chile i Sydamerika
ligger på södra halvan.
Den senaste tiden har det
varit mycket varmt väder i Chile.
Då är det lätt att bränder startar.

Just nu är det stora
bränder i skogarna i Chile.

Minst 18 människor
har dött i bränderna.
Det säger regeringen i Chile.

Flera hundra hus har blivit
förstörda av bränderna.
Många tusen människor
har tvingats att lämna sina hem
för att komma undan bränderna.

De senaste åren
har det varit vanligt
med skogsbränder i Chile.

8 SIDOR/TT

20 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar