Flera döda i bränder i Chile

Det är sommar på

södra halvan av jorden.

Chile i Sydamerika

ligger på södra halvan.

Den senaste tiden har det

varit mycket varmt väder i Chile.

Då är det lätt att bränder startar.

Just nu är det stora

bränder i skogarna i Chile.

Minst 18 människor

har dött i bränderna.

Det säger regeringen i Chile.

Flera hundra hus har blivit

förstörda av bränderna.

Många tusen människor

har tvingats att lämna sina hem

för att komma undan bränderna.

De senaste åren

har det varit vanligt

med skogsbränder i Chile.

