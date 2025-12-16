Världen

Donald Trump.

USAs ledare Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP/TT

Nya attacker mot båtar

De senaste månaderna
har USAs militärer
attackerat flera båtar
i Stilla havet.

Nu har USA gjort
tre nya attacker.
Åtta människor dog.

Sammanlagt har över
90 människor dött
i attackerna den senaste tiden.

USAs ledare Donald Trump
har tidigare sagt
att människorna på båtarna
är brottslingar
som försöker ta in droger
till USA.

Men USA får mycket kritik
för attackerna.
Attackerna kan vara
brott mot internationella lagar,
det säger experter på lagar.

8 SIDOR/TT

16 december 2025

