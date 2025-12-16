Nya attacker mot båtar

De senaste månaderna

har USAs militärer

attackerat flera båtar

i Stilla havet.

Nu har USA gjort

tre nya attacker.

Åtta människor dog.

Sammanlagt har över

90 människor dött

i attackerna den senaste tiden.

USAs ledare Donald Trump

har tidigare sagt

att människorna på båtarna

är brottslingar

som försöker ta in droger

till USA.

Men USA får mycket kritik

för attackerna.

Attackerna kan vara

brott mot internationella lagar,

det säger experter på lagar.

