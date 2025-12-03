Trump ska undersöka attacken

USA attackerade en båt

från Venezuela

den 2 september.

USA sa att det fanns

knark på båten.

Nio personer dog i attacken.

Två personer överlevde.

De höll sig fast

vid båten i vattnet.

Då attackerade USA båten igen.

De två personerna dog.

Det har tidningen

Washington Post berättat.

Nu säger Donald Trump

att han ska undersöka det.

Trump säger att han inte

ville ha en andra attack.

Den första attacken

var dödlig nog, säger han.

Många experter säger

att den andra attacken

kan vara ett brott

mot krigets lagar.

Sedan september

har USA attackerat

över 20 båtar.

Minst 83 personer

har dött.

USA säger att båtarna

har knark från Venezuela.

Därför gör de attackerna.

På tisdagen sa Trump

att USA snart ska

attackera inne i Venezuela.

