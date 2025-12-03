Världen

Porträtt. Han pratar.

USAs president Donald Trump. Foto: AP/TT

Trump ska undersöka attacken

USA attackerade en båt
från Venezuela
den 2 september.
USA sa att det fanns
knark på båten.

Nio personer dog i attacken.
Två personer överlevde.
De höll sig fast
vid båten i vattnet.

Då attackerade USA båten igen.
De två personerna dog.
Det har tidningen
Washington Post berättat.

Nu säger Donald Trump
att han ska undersöka det.
Trump säger att han inte
ville ha en andra attack.
Den första attacken
var dödlig nog, säger han.

Många experter säger
att den andra attacken
kan vara ett brott
mot krigets lagar.

Sedan september
har USA attackerat
över 20 båtar.
Minst 83 personer
har dött.

USA säger att båtarna
har knark från Venezuela.
Därför gör de attackerna.

På tisdagen sa Trump
att USA snart ska
attackera inne i Venezuela.

8 SIDOR/TT

3 december 2025

3 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    3 december, 2025 kl. 14:22

    Bra av Usa, men då blir det ett nytt krig mellan Venezuela och USA, eller är det redan ett krig där?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      3 december, 2025 kl. 14:54

      Hej!

      Nej, det är inte krig
      mellan USA och Venezuela.
      Men USAs ledare Donald Trump
      har hotat att göra attacker
      mot Venezuela.

      Det som hänt är att
      USA har attackerat flera
      båtar från Venezuela.
      USA säger att det fanns
      droger på båtarna.
      Det var därför de
      attackerade båtarna.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  2. Andreas skriver:
    3 december, 2025 kl. 14:31

    Bra jobbat vi vill inte ha knark som förstör livet för människor.synden straffar sig själv.



