Bild från en video på båten. USAs minister Pam Bondi har visat bilden på sajten X. Foto: AP/TT
USA har tagit båt med olja
USA har tagit en stor båt
med olja, en oljetanker.
Det har hänt utanför
Venezuelas kust.
Det säger USAs ledare
Donald Trump.
USA säger att Venezuela
har använt båten för att
smuggla olja från Venezuela
och Iran.
Venezuela anklagar USA
för att ha stulit båten.
Trump har tidigare hotat
med att gå in i Venezuela
med USAs militärer
för att stoppa handel
med droger, bland annat.
Nu säger experter att USA
försöker straffa
Venezuelas ekonomi
genom att ta båten.
Venezuelas ledare Nicolás Maduro
säger att USA vill ha landets olja.
Han säger att USA måste sluta
med sina attacker mot Venezuela.
USAs militärer har gjort attacker
mot flera båtar i Karibiska havet
nära Venezuela den senaste tiden.
Trump säger att båtarna
smugglar droger till USA.
Nästan 90 människor
har dödats i attackerna.
USA har fått kritik
för attackerna.
8 SIDOR/TT
Venezuela har mycket olja
- Venezuela är ett land
i norra Sydamerika.
- Nästan 30 miljoner
människor bor där.
- Caracas är huvudstad.
- Venezuela har mycket olja.
- Ungefär 90 procent
av landets ekonomi
kommer från oljan.
- Det mesta av oljan säljer
landet till Kina.
- Ledaren Nicolás Maduro har styrt
i Venezuela sedan år 2013.
- Venezuela har stora
problem med demokratin.
- Många säger att det var fusk
i det senaste valet.
11 december 2025
De som jobbar inte med usa och de är terrorister enlig 🇪🇺 och usa.
hej 8 sidor jag har en fråga varför tog dom oljan jag är väldigt nyfiken
och hur dom har smugglat droger hela tiden utan någon visste mvh
Alex
Hej,
USA har inte sagt något
om varför de gjorde det.
Men USA säger att Venezuela
har använt båten för att
smuggla olja från Venezuela
och Iran.
Hälsningar 8 Sidor
De som hatar USA är mycket riktigt terrorister. Mycket låg intelligens och ingen magkänsla. Tyvärr lyssnar människor på sådana svaga människor ibland. Och de tror att de kommer undan. Sanningen kommer alltid att segra. Men det begriper de inte.