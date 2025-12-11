USA har tagit båt med olja

USA har tagit en stor båt

med olja, en oljetanker.

Det har hänt utanför

Venezuelas kust.

Det säger USAs ledare

Donald Trump.

USA säger att Venezuela

har använt båten för att

smuggla olja från Venezuela

och Iran.

Venezuela anklagar USA

för att ha stulit båten.

Trump har tidigare hotat

med att gå in i Venezuela

med USAs militärer

för att stoppa handel

med droger, bland annat.

Nu säger experter att USA

försöker straffa

Venezuelas ekonomi

genom att ta båten.

Venezuelas ledare Nicolás Maduro

säger att USA vill ha landets olja.

Han säger att USA måste sluta

med sina attacker mot Venezuela.

USAs militärer har gjort attacker

mot flera båtar i Karibiska havet

nära Venezuela den senaste tiden.

Trump säger att båtarna

smugglar droger till USA.

Nästan 90 människor

har dödats i attackerna.

USA har fått kritik

för attackerna.

