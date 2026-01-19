Han erkänner nya brott

Snart börjar en rättegång

mot Marius Borg Høiby i Norge.

Han är son till

prinsessan Mette-Marit.

Marius Borg Høiby

är sedan tidigare misstänkt

för över 30 brott.

Många av brotten är

mot kvinnor som han

varit tillsammans med.

Bland annat fyra våldtäkter,

hot och misshandel.

Nu är han misstänkt

för fler brott.

Han ska bland annat

ha tagit emot 3,5 kilo

av drogen marijuana.

Drogerna ska han ha

lämnat till en annan person.

Marius Borg Høiby

har erkänt brottet

med droger.

Men han säger att han

inte tjänade några pengar

på dem.

Den 3 februari

startar rättegången mot honom.

Han riskerar många år

i fängelse om han blir straffad.

8 SIDOR/TT