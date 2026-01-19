Världen
Marius Borg Høiby bredvid sin mamma prinsessan Mette-Marit. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Marius med den norska kungafamiljen. Marius står längst upp till höger. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Han erkänner nya brott
Snart börjar en rättegång
mot Marius Borg Høiby i Norge.
Han är son till
prinsessan Mette-Marit.
Marius Borg Høiby
är sedan tidigare misstänkt
för över 30 brott.
Många av brotten är
mot kvinnor som han
varit tillsammans med.
Bland annat fyra våldtäkter,
hot och misshandel.
Nu är han misstänkt
för fler brott.
Han ska bland annat
ha tagit emot 3,5 kilo
av drogen marijuana.
Drogerna ska han ha
lämnat till en annan person.
Marius Borg Høiby
har erkänt brottet
med droger.
Men han säger att han
inte tjänade några pengar
på dem.
Den 3 februari
startar rättegången mot honom.
Han riskerar många år
i fängelse om han blir straffad.
8 SIDOR/TT
Marius Borg Høiby
- Marius Borg Høiby
är 29 år.
- Han är son till prinsessan
Mette-Marit.
- Mette-Marit fick Marius
med en annan man
innan hon träffade
kronprins Haakon.
- Mette-Marit har två barn
med kronprins Haakon.
Prinsessan Ingrid Alexandra
som är 21 år
och prins Sverre Magnus
som är 20 år.
De är halvsyskon till Marius.
- Ingrid Alexandra ska
bli drottning av Norge i framtiden.
19 januari 2026
Han ser inte trovärdig ut.