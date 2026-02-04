Kris för kungen i Norge

Det är kris i Norge

för kungen och hans familj.

Det har hänt flera skandaler

den senaste tiden.

En skandal handlar om

prinsessan Mette-Marits son,

Marius Borg Høiby.

Han är 29 år och

misstänkt för brott

med droger

och flera våldtäkter,

bland annat.

Det är en rättegång

om det just nu.

Marius kan få 16 års fängelse

om han blir straffad.

Men prinsessan Mette-Marit

har fler problem.

Hon har en allvarlig sjukdom,

lungfibros.

Sjukdomen gör det svårt

att andas ibland.

Mette-Marit kan behöva göra

en stor operation

och få nya lungor.

Nyligen blev en annan

skandal om Mette-Marit känd.

Hon har varit vän med

en brottsling i USA.

Han heter Jeffrey Epstein.

Trots att Epstein var

straffad för sexbrott mot barn

bodde Mette-Marit

i hans hus i USA.

Hon skrev också

flera mejl till honom

om sig själv och sin familj.

Många i Norge tycker

att det som hänt är allvarligt.

De är kritiska mot kungen

och hela hans familj.

Kung Harald och drottning Sonja

är båda 88 år gamla.

Harald har haft

flera allvarliga sjukdomar.

När han dör

ska kronprins Haakon

och hans fru Mette-Marit

bli kung och drottning i Norge.

Folket i Norge har länge

älskat sin kung.

Men nu tycker en del

att Norge inte ska ha

någon kung och drottning

i framtiden.

