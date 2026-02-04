Världen
Den norska kungafamiljen. Mette-Marit har rosa klänning. Marius står längst upp till höger. Kung Harald sitter längst ner till vänster. Foto: Lise Åserud/NTB/TT
Kris för kungen i Norge
Det är kris i Norge
för kungen och hans familj.
Det har hänt flera skandaler
den senaste tiden.
En skandal handlar om
prinsessan Mette-Marits son,
Marius Borg Høiby.
Han är 29 år och
misstänkt för brott
med droger
och flera våldtäkter,
bland annat.
Det är en rättegång
om det just nu.
Marius kan få 16 års fängelse
om han blir straffad.
Men prinsessan Mette-Marit
har fler problem.
Hon har en allvarlig sjukdom,
lungfibros.
Sjukdomen gör det svårt
att andas ibland.
Mette-Marit kan behöva göra
en stor operation
och få nya lungor.
Nyligen blev en annan
skandal om Mette-Marit känd.
Hon har varit vän med
en brottsling i USA.
Han heter Jeffrey Epstein.
Trots att Epstein var
straffad för sexbrott mot barn
bodde Mette-Marit
i hans hus i USA.
Hon skrev också
flera mejl till honom
om sig själv och sin familj.
Många i Norge tycker
att det som hänt är allvarligt.
De är kritiska mot kungen
och hela hans familj.
Kung Harald och drottning Sonja
är båda 88 år gamla.
Harald har haft
flera allvarliga sjukdomar.
När han dör
ska kronprins Haakon
och hans fru Mette-Marit
bli kung och drottning i Norge.
Folket i Norge har länge
älskat sin kung.
Men nu tycker en del
att Norge inte ska ha
någon kung och drottning
i framtiden.
Prinsessan Mette-Marit
- Mette-Marit är 52 år.
Hon är gift med Norges
kronprins Haakon.
- Mette-Marit har tre barn.
Äldsta sonen är 29 år.
Han heter Marius Borg Høiby.
- Mette-Marit fick Marius
med en annan man
innan hon träffade prins Haakon.
- Mette-Marit och Haakon
har två barn tillsammans.
Prinsessan Ingrid Alexandra
är 22 år.
Prins Sverre Magnus är 20 år.
De är halvsyskon till Marius.
4 februari 2026
