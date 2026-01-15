Kris i Kiev

Det är kris i Ukrainas

huvudstad Kiev.

Ryssland har bombat sönder

stadens system för

el och energi.

Nu saknar många

tusen hus el och värme.

I tisdags var 70 procent

av alla människor i Kiev utan el.

Det säger Kievs myndigheter.

Samtidigt är det vinter

och mycket kallt i Ukraina.

I dag är det

minus 16 grader där.

– Vi har det mycket svårt.

Det är värre än någonsin

tidigare under kriget.

Det säger Kievs ledare

Vitalij Klytjko.

Ryssland fortsätter

att attackera Ukraina

nästan varje dag.

De attackerar från

luften med drönare

och robotar.

I tisdags dog fyra personer

i en attack mot

staden Charkiv

i östra Ukraina.

Rysslands krig mot

Ukraina har hållit på i fyra år.

USAs ledare Donald Trump

försöker ordna fred.

På torsdagen säger han

att det är Ukrainas fel

att det inte blivit fred.

– Rysslands ledare Putin

vill komma överens.

Men det vill inte

Ukrainas ledare Zelenskyj,

säger Trump till

nyhetsbyrån Reuters.

