Världen
Experter jobbar med att laga elen i Kiev efter ryska attacker. Foto: AP/TT
Kievs ledare Vitalij Klytjko vid en förstörd byggnad. Bilden är gammal. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT
Donald Trump är USAs ledare. Foto: AP/TT
Kris i Kiev
Det är kris i Ukrainas
huvudstad Kiev.
Ryssland har bombat sönder
stadens system för
el och energi.
Nu saknar många
tusen hus el och värme.
I tisdags var 70 procent
av alla människor i Kiev utan el.
Det säger Kievs myndigheter.
Samtidigt är det vinter
och mycket kallt i Ukraina.
I dag är det
minus 16 grader där.
– Vi har det mycket svårt.
Det är värre än någonsin
tidigare under kriget.
Det säger Kievs ledare
Vitalij Klytjko.
Ryssland fortsätter
att attackera Ukraina
nästan varje dag.
De attackerar från
luften med drönare
och robotar.
I tisdags dog fyra personer
i en attack mot
staden Charkiv
i östra Ukraina.
Rysslands krig mot
Ukraina har hållit på i fyra år.
USAs ledare Donald Trump
försöker ordna fred.
På torsdagen säger han
att det är Ukrainas fel
att det inte blivit fred.
– Rysslands ledare Putin
vill komma överens.
Men det vill inte
Ukrainas ledare Zelenskyj,
säger Trump till
nyhetsbyrån Reuters.
8 SIDOR/TT
15 januari 2026
Ukrainas ledare Zelenskyj
Vem är han 😅