En suddig bild tagen ovanifrån på människor som står i ring utomhus. Något brinner i mitten av ringen.

Människor i Iran protesterar på gatorna. Foto: UGC/AP/TT

Minst fem tusen döda i Iran

Det är protester i landet Iran.
Folk protesterar
mot landets ledare.
Iran är inte en demokrati.

Det har blivit våldsamt
när poliser och militärer
försökt att stoppa protesterna.

Minst fem tusen människor
har blivit dödade.
Över sju tusen människor
är skadade.
Det säger organisationen HRANA
som jobbar med mänskliga rättigheter.

Men det kan vara
nästan tio tusen fler människor
som blivit dödade, säger HRANA.
De undersöker det just nu.

Andra tidningar och
organisationer säger
att ännu fler människor
blivit dödade i Iran.

Tidningen The Times
i Storbritannien
har pratat med läkare i Iran.

De säger att över 16 tusen
människor har blivit dödade.
De säger också att
300 tusen människor
är skadade.

Det är svårt att få
information från Iran.
Landets ledare stoppade
internet när protesterna
startade för några veckor sedan.

8 SIDOR/TT

23 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Lumos skriver:
    23 januari, 2026 kl. 11:46

    De verkliga siffrorna är mycket högre – tiotusentals har dödats eller skadats. Många avrättas utan rättegång. Säkerhetsstyrkor skjuter mot skadade på sjukhus. Familjer tvingas betala för att få kroppar tillbaka. Högar av döda staplas på varandra. Internet har varit avstängt i två veckor. Detta är ett folkmord i tystnad

    Svara
  2. Tim Alabdullah skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:02

    Det är synd

    Svara
