Minst fem tusen döda i Iran

Det är protester i landet Iran.

Folk protesterar

mot landets ledare.

Iran är inte en demokrati.

Det har blivit våldsamt

när poliser och militärer

försökt att stoppa protesterna.

Minst fem tusen människor

har blivit dödade.

Över sju tusen människor

är skadade.

Det säger organisationen HRANA

som jobbar med mänskliga rättigheter.

Men det kan vara

nästan tio tusen fler människor

som blivit dödade, säger HRANA.

De undersöker det just nu.

Andra tidningar och

organisationer säger

att ännu fler människor

blivit dödade i Iran.

Tidningen The Times

i Storbritannien

har pratat med läkare i Iran.

De säger att över 16 tusen

människor har blivit dödade.

De säger också att

300 tusen människor

är skadade.

Det är svårt att få

information från Iran.

Landets ledare stoppade

internet när protesterna

startade för några veckor sedan.

8 SIDOR/TT