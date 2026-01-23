Sverige tackar nej till Trump

USAs ledare Donald Trump

har startat en grupp för fred,

ett fredsråd.

Det hände i torsdags

på det stora mötet

i Davos i Schweiz.

Ledare från ungefär 20 länder

sa ja till att vara med i gruppen.

De skrev ett papper om det.

Det är inte helt klart

vad gruppen ska göra.

Från början skulle gruppen

styra området Gaza.

Det var en del av planen

för fred mellan Israel

och gruppen Hamas.

Men gruppen ska också jobba

för fred i hela världen.

Det säger Trump.

Han ska själv vara ledare

och ha mycket makt i gruppen.

Många är kritiska mot gruppen.

De säger att Trump

vill skapa ett eget

Förenta Nationerna, FN.

Trump säger att gruppen

ska samarbeta med FN.

Flera länder har sagt nej

till att vara med.

Några som har sagt nej

är Frankrike, Tyskland,

Storbritannien, Spanien,

Norge och Sverige.

Donald Trump säger

att Ryssland och Israel

är två av länderna

som vill vara med i gruppen.

Men deras ledare Vladimir Putin

och Benjamin Netanyahu

är misstänkta för

brott mot krigets lagar.

Därför kunde de inte

vara med på mötet i Schweiz.

Då hade poliserna tagit dem.

