Världen
Donald Trump visar ett papper om den nya gruppen för fred. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Sverige tackar nej till Trump
USAs ledare Donald Trump
har startat en grupp för fred,
ett fredsråd.
Det hände i torsdags
på det stora mötet
i Davos i Schweiz.
Ledare från ungefär 20 länder
sa ja till att vara med i gruppen.
De skrev ett papper om det.
Det är inte helt klart
vad gruppen ska göra.
Från början skulle gruppen
styra området Gaza.
Det var en del av planen
för fred mellan Israel
och gruppen Hamas.
Men gruppen ska också jobba
för fred i hela världen.
Det säger Trump.
Han ska själv vara ledare
och ha mycket makt i gruppen.
Många är kritiska mot gruppen.
De säger att Trump
vill skapa ett eget
Förenta Nationerna, FN.
Trump säger att gruppen
ska samarbeta med FN.
Flera länder har sagt nej
till att vara med.
Några som har sagt nej
är Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Spanien,
Norge och Sverige.
Donald Trump säger
att Ryssland och Israel
är två av länderna
som vill vara med i gruppen.
Men deras ledare Vladimir Putin
och Benjamin Netanyahu
är misstänkta för
brott mot krigets lagar.
Därför kunde de inte
vara med på mötet i Schweiz.
Då hade poliserna tagit dem.
8 SIDOR/TT
Länder som är med i fredsrådet
Donald Trump har frågat
ungefär 60 länder om de
vill vara med i gruppen.
Här är länderna som har sagt ja:
- Argentina
- Armenien
- Azerbajdzjan
- Bahrain
- Bulgarien
- Förenade Arabemiraten
- Indonesien
- Israel
- Jordanien
- Kazakstan
- Kosovo
- Marocko
- Mongoliet
- Pakistan
- Paraguay
- Qatar
- Ryssland
- Saudiarabien
- Turkiet
- Ungern
- Uzbekistan
Länderna får vara med
i gruppen i tre år.
Då är det gratis.
Men för att få vara med alltid
måste landet betala pengar.
De måste betala en miljard dollar.
Det är ungefär nio miljarder
svenska kronor.
23 januari 2026
Har Danmark, Finland, Italien och Estland sagt ja eller nej till gruppen, vet ni det 8 Sidor?
Hej!
Inget av länderna du
nämner har tackat ja.
Italien har inte svarat.
De andra länderna
ska ha sagt nej.
Hälsningar,
8 Sidor
