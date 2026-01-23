Världen

Han sitter vid ett bord med människor bakom sig. Han håller upp en uppslagen pärm med papper.

Donald Trump visar ett papper om den nya gruppen för fred. Foto: Markus Schreiber/AP/TT

Sverige tackar nej till Trump

USAs ledare Donald Trump
har startat en grupp för fred,
ett fredsråd.

Det hände i torsdags
på det stora mötet
i Davos i Schweiz.

Ledare från ungefär 20 länder
sa ja till att vara med i gruppen.
De skrev ett papper om det.

Det är inte helt klart
vad gruppen ska göra.

Från början skulle gruppen
styra området Gaza.
Det var en del av planen
för fred mellan Israel
och gruppen Hamas.

Men gruppen ska också jobba
för fred i hela världen.
Det säger Trump.
Han ska själv vara ledare
och ha mycket makt i gruppen.

Många är kritiska mot gruppen.
De säger att Trump
vill skapa ett eget
Förenta Nationerna, FN.
Trump säger att gruppen
ska samarbeta med FN.

Flera länder har sagt nej
till att vara med.
Några som har sagt nej
är Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Spanien,
Norge och Sverige.

Donald Trump säger
att Ryssland och Israel
är två av länderna
som vill vara med i gruppen.

Men deras ledare Vladimir Putin
och Benjamin Netanyahu
är misstänkta för
brott mot krigets lagar.

Därför kunde de inte
vara med på mötet i Schweiz.
Då hade poliserna tagit dem.

8 SIDOR/TT

Länder som är med i fredsrådet

Donald Trump har frågat
ungefär 60 länder om de
vill vara med i gruppen.
Här är länderna som har sagt ja:

  • Argentina
  • Armenien
  • Azerbajdzjan
  • Bahrain
  • Bulgarien
  • Förenade Arabemiraten
  • Indonesien
  • Israel
  • Jordanien
  • Kazakstan
  • Kosovo
  • Marocko
  • Mongoliet
  • Pakistan
  • Paraguay
  • Qatar
  • Ryssland
  • Saudiarabien
  • Turkiet
  • Ungern
  • Uzbekistan

Länderna får vara med
i gruppen i tre år.
Då är det gratis.

Men för att få vara med alltid
måste landet betala pengar.
De måste betala en miljard dollar.
Det är ungefär nio miljarder
svenska kronor.

23 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:39

    Jag tror att anledningen att många är kritiska, är att det känns för bra vara sant.
    Om man inte vill ha fred, är man galen.

    Svara
  2. ANONYYYYYYYYYYMTTTTTTIIIIISSSS skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:40

    Som tur är tacka de nej till Trump! Skulle flyttat härifrån kvickt som blixten annars! 💛💛

    Svara
  3. pankakor med syrap på v3 skriver:
    23 januari, 2026 kl. 10:42

    bja att svejige sa nej till tjump

    Svara
  4. relkeM skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:10

    Okej då vet jag det

    Svara
  5. Hector skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:10

    Trump suger

    Svara
  6. inte melker skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:16

    alla mot trump han är en dålig president😎

    Svara
  7. enar skriver:
    23 januari, 2026 kl. 12:17

    trumps ansikte ser ut som en orange

    Svara
  8. inte hugo skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:19

    bra

    Svara
  9. mjdeb,j skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:34

    Jag älskar sverige
    😍

    Svara
  10. nope skriver:
    23 januari, 2026 kl. 13:36

    Sverige är bäst

    Svara
  11. Vinne skriver:
    23 januari, 2026 kl. 14:53

    Har Danmark, Finland, Italien och Estland sagt ja eller nej till gruppen, vet ni det 8 Sidor?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      23 januari, 2026 kl. 15:32

      Hej!

      Inget av länderna du
      nämner har tackat ja.
      Italien har inte svarat.
      De andra länderna
      ska ha sagt nej.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  12. ano skriver:
    23 januari, 2026 kl. 17:13

    Våra politiker spelar dåligt politik, vilket leder oss till krig

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar