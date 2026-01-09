Världen

Porträtt. Han pratar.

USAs ledare Donald Trump. Foto: AP/TT

USA slutar i organisationer

Världens länder samarbetar
om olika saker i många
organisationer.

Nu ska USA sluta i över
60 sådana organisationer.
Det har USAs ledare
Donald Trump bestämt.

Han tycker att
organisationerna
är dåliga och onödiga.

Det handlar till exempel om
organisationer som jobbar med

  • klimatet
  • stöd till kvinnor
  • mot terrorism.

Flera organisationer
är en del av
Förenta Nationerna, FN.

En av dem heter UNFCCC.
Det är en viktig
organisation för klimatet.
Där samarbetar världens
länder för att minska
utsläppen som gör
klimatet varmare.

– USA är världens
största ekonomi och
världens näst största
utsläppare av gaser.
Det är mycket tråkigt
att de inte vill
samarbeta om klimatet.

Det säger Wopke Hoekstra
som är ledare för
EUs politik om klimatet.

8 SIDOR/TT

9 januari 2026

