USA slutar i organisationer

Världens länder samarbetar

om olika saker i många

organisationer.

Nu ska USA sluta i över

60 sådana organisationer.

Det har USAs ledare

Donald Trump bestämt.

Han tycker att

organisationerna

är dåliga och onödiga.

Det handlar till exempel om

organisationer som jobbar med

klimatet

stöd till kvinnor

mot terrorism.

Flera organisationer

är en del av

Förenta Nationerna, FN.

En av dem heter UNFCCC.

Det är en viktig

organisation för klimatet.

Där samarbetar världens

länder för att minska

utsläppen som gör

klimatet varmare.

– USA är världens

största ekonomi och

världens näst största

utsläppare av gaser.

Det är mycket tråkigt

att de inte vill

samarbeta om klimatet.

Det säger Wopke Hoekstra

som är ledare för

EUs politik om klimatet.

