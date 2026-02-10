Världen

Två personer bär en hund i ett tygstycke.

En skadad hund får hjälp efter en rysk attack mot ett hem för hundar i området Zaporizjzja i Ukraina. Foto: AP/TT

Flera ryska attacker

Ryssland fortsätter
att bomba Ukraina från luften.

Natten till tisdag
attackerade de området
Zaporizjzja med många drönare.
Fyra personer blev skadade.
En av dem var ett barn.

I måndags gjorde Ryssland
en stor attack mot
flera platser i Ukraina.

De sköt över hundra drönare
och flera robotar
mot staden Odessa.
Minst en person dog
och flera blev skadade.
Det säger myndigheterna.

I området Charkiv dog
en mamma och hennes tioåriga son.
Det berättar nyhetsbyrån RBC.
I området Tjernihiv dog en man.

Även Ukrainas huvudstad
blev attackerad.

8 SIDOR/TT

10 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Fred skriver:
    10 februari, 2026 kl. 12:17

    De är smarta nog att uppfinna robotar.
    Men inte smarta nog att inse det är korkat att kriga.

    Svara
  2. ggaisufasfh skriver:
    10 februari, 2026 kl. 13:39

    Ryssland inte Rysslands 8 sidor

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 februari, 2026 kl. 14:08

      Tack för att du såg!
      Vi ändrar.

      /8 Sidor

