Världen
En skadad hund får hjälp efter en rysk attack mot ett hem för hundar i området Zaporizjzja i Ukraina. Foto: AP/TT
Flera ryska attacker
Ryssland fortsätter
att bomba Ukraina från luften.
Natten till tisdag
attackerade de området
Zaporizjzja med många drönare.
Fyra personer blev skadade.
En av dem var ett barn.
I måndags gjorde Ryssland
en stor attack mot
flera platser i Ukraina.
De sköt över hundra drönare
och flera robotar
mot staden Odessa.
Minst en person dog
och flera blev skadade.
Det säger myndigheterna.
I området Charkiv dog
en mamma och hennes tioåriga son.
Det berättar nyhetsbyrån RBC.
I området Tjernihiv dog en man.
Även Ukrainas huvudstad
blev attackerad.
8 SIDOR/TT
10 februari 2026
De är smarta nog att uppfinna robotar.
Men inte smarta nog att inse det är korkat att kriga.
