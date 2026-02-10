Flera ryska attacker

Ryssland fortsätter

att bomba Ukraina från luften.

Natten till tisdag

attackerade de området

Zaporizjzja med många drönare.

Fyra personer blev skadade.

En av dem var ett barn.

I måndags gjorde Ryssland

en stor attack mot

flera platser i Ukraina.

De sköt över hundra drönare

och flera robotar

mot staden Odessa.

Minst en person dog

och flera blev skadade.

Det säger myndigheterna.

I området Charkiv dog

en mamma och hennes tioåriga son.

Det berättar nyhetsbyrån RBC.

I området Tjernihiv dog en man.

Även Ukrainas huvudstad

blev attackerad.

