Världen

Hon pratar i flera mikrofoner.

Beate Gangås är chef för poliser i Norge. Foto: Amanda Pedersen Giske/NTB/TT

Norge gör undersökningar

Det ska bli två
undersökningar i Norge.
De handlar om brottslingen
Jeffrey Epstein från USA.

Det finns papper
som visar att Epstein
hade kontakt med
viktiga människor i Norge.

Det är till exempel
tidigare statsministern
Thorbjørn Jagland
och paret Terje Rød-Larsen
och Mona Juul.
De har jobbat för
den norska regeringen.

Politikerna i Norges riksdag
har därför börjat ordna
med en undersökning.
De vill veta vad som har hänt.

– Det som har avslöjats
de senaste veckorna
är mycket allvarligt.

Det säger politikern
Per-Willy Amundesen
från Fremskrittspartiet.

De norska poliserna
som jobbar med säkerhet
ska också göra en undersökning.
De vill veta om det
har hänt några brott
mot landets säkerhet.

Det gäller till exempel
när norska politiker
och prinsessan Mette-Marit
har haft kontakt med Epstein.

Flera företag
och organisationer
har nu slutat att jobba
ihop med Mette-Marit.

De slutar efter att det
blivit känt att Mette-Marit
var vän med Epstein.

8 SIDOR/TT

Jeffrey Epstein

  • Jeffrey Epstein
    var en rik man i USA.
  • Han blev straffad för
    sexbrott mot barn år 2008.
    Men massor av unga kvinnor
    har anklagat honom
    för att ha gjort sexbrott mot dem
    efter det straffet.
  • Epstein är också anklagad för
    att ha sålt barn och unga kvinnor
    till andra män.
  • År 2019 tog poliser fast
    Jeffrey Epstein igen.
    Men det hann aldrig
    bli någon rättegång.
    Epstein tog livet av sig.
  • Flera miljoner av Epsteins mejl,
    bilder och andra papper
    har nu blivit fria att läsa.
    Papperen visar att många
    rika personer, kändisar
    och människor med mycket makt
    kände Jeffrey Epstein.
  • Det är till exempel
    Donald Trump, Bill Clinton,
    Elon Musk, Bill Gates, Woody Allen,
    brittiske prinsen Andrew,
    norska prinsessan Mette-Marit
    och norska politikern
    Thorbjørn Jagland.
  • De som kände Epstein
    behöver inte själva
    ha gjort något brott.
En närbild på hans ansikte. Han tittar in i kameran. Han har grått hår och lite skägg. Jeffrey Epstein år 2017. Foto: AP/TT

11 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Md skriver:
    11 februari, 2026 kl. 14:58

    Varför

    Svara
  2. Johanna skriver:
    11 februari, 2026 kl. 15:31

    Varför Donald Trump? Nej, han är inte på listan.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar