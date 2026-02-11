Norge gör undersökningar

Det ska bli två

undersökningar i Norge.

De handlar om brottslingen

Jeffrey Epstein från USA.

Det finns papper

som visar att Epstein

hade kontakt med

viktiga människor i Norge.

Det är till exempel

tidigare statsministern

Thorbjørn Jagland

och paret Terje Rød-Larsen

och Mona Juul.

De har jobbat för

den norska regeringen.

Politikerna i Norges riksdag

har därför börjat ordna

med en undersökning.

De vill veta vad som har hänt.

– Det som har avslöjats

de senaste veckorna

är mycket allvarligt.

Det säger politikern

Per-Willy Amundesen

från Fremskrittspartiet.

De norska poliserna

som jobbar med säkerhet

ska också göra en undersökning.

De vill veta om det

har hänt några brott

mot landets säkerhet.

Det gäller till exempel

när norska politiker

och prinsessan Mette-Marit

har haft kontakt med Epstein.

Flera företag

och organisationer

har nu slutat att jobba

ihop med Mette-Marit.

De slutar efter att det

blivit känt att Mette-Marit

var vän med Epstein.

8 SIDOR/TT