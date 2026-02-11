Världen
Beate Gangås är chef för poliser i Norge. Foto: Amanda Pedersen Giske/NTB/TT
Norge gör undersökningar
Det ska bli två
undersökningar i Norge.
De handlar om brottslingen
Jeffrey Epstein från USA.
Det finns papper
som visar att Epstein
hade kontakt med
viktiga människor i Norge.
Det är till exempel
tidigare statsministern
Thorbjørn Jagland
och paret Terje Rød-Larsen
och Mona Juul.
De har jobbat för
den norska regeringen.
Politikerna i Norges riksdag
har därför börjat ordna
med en undersökning.
De vill veta vad som har hänt.
– Det som har avslöjats
de senaste veckorna
är mycket allvarligt.
Det säger politikern
Per-Willy Amundesen
från Fremskrittspartiet.
De norska poliserna
som jobbar med säkerhet
ska också göra en undersökning.
De vill veta om det
har hänt några brott
mot landets säkerhet.
Det gäller till exempel
när norska politiker
och prinsessan Mette-Marit
har haft kontakt med Epstein.
Flera företag
och organisationer
har nu slutat att jobba
ihop med Mette-Marit.
De slutar efter att det
blivit känt att Mette-Marit
var vän med Epstein.
Jeffrey Epstein
- Jeffrey Epstein
var en rik man i USA.
- Han blev straffad för
sexbrott mot barn år 2008.
Men massor av unga kvinnor
har anklagat honom
för att ha gjort sexbrott mot dem
efter det straffet.
- Epstein är också anklagad för
att ha sålt barn och unga kvinnor
till andra män.
- År 2019 tog poliser fast
Jeffrey Epstein igen.
Men det hann aldrig
bli någon rättegång.
Epstein tog livet av sig.
- Flera miljoner av Epsteins mejl,
bilder och andra papper
har nu blivit fria att läsa.
Papperen visar att många
rika personer, kändisar
och människor med mycket makt
kände Jeffrey Epstein.
- Det är till exempel
Donald Trump, Bill Clinton,
Elon Musk, Bill Gates, Woody Allen,
brittiske prinsen Andrew,
norska prinsessan Mette-Marit
och norska politikern
Thorbjørn Jagland.
- De som kände Epstein
behöver inte själva
ha gjort något brott.
