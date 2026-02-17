Världen
Människor står vid ett hus i Kramatorsk i Ukraina. Huset har blivit bombat. Foto: Iryna Rybakova/Ukrainas 93:e mekaniserade brigad via AP/TT
Många människor i staden Kiev saknar el och värme hemma. Här får de hjälp med varm mat i en kiosk. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT
Nya attacker i Ukraina
Det har varit nya attacker
i både Ukraina och Ryssland.
Attackerna skedde på tisdagen.
Ukrainas militärer säger
att Ryssland attackerar landet
med robotar och drönare.
I Ryssland brinner
ett företag som gör olja.
En rysk tidning skriver
att det beror på
en ukrainsk attack.
Samtidigt ska Ryssland och Ukraina
träffas i landet Schweiz
på tisdag och onsdag.
De ska prata om
hur kriget kan ta slut.
USA ska vara med
vid samtalen.
USA vill att det
ska bli fred
senast i sommar.
Det stora kriget började
den 24 februari år 2022.
Kriget gör livet svårt
för många människor.
I huvudstaden Kiev saknar
många hem el och värme.
Samtidigt är det vinter
och kallt.
