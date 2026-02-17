Världen

  • Russia Ukraine War

    Människor står vid ett hus i Kramatorsk i Ukraina. Huset har blivit bombat. Foto: Iryna Rybakova/Ukrainas 93:e mekaniserade brigad via AP/TT

  • Russia Ukraine War Blackout

    Många människor i staden Kiev saknar el och värme hemma. Här får de hjälp med varm mat i en kiosk. Foto: Efrem Lukatsky/AP/TT

Nya attacker i Ukraina

Det har varit nya attacker
i både Ukraina och Ryssland.
Attackerna skedde på tisdagen.

Ukrainas militärer säger
att Ryssland attackerar landet
med robotar och drönare.

I Ryssland brinner
ett företag som gör olja.
En rysk tidning skriver
att det beror på
en ukrainsk attack.

Samtidigt ska Ryssland och Ukraina
träffas i landet Schweiz
på tisdag och onsdag.
De ska prata om
hur kriget kan ta slut.

USA ska vara med
vid samtalen.
USA vill att det
ska bli fred
senast i sommar.

Det stora kriget började
den 24 februari år 2022.

Kriget gör livet svårt
för många människor.
I huvudstaden Kiev saknar
många hem el och värme.
Samtidigt är det vinter
och kallt.

8 SIDOR/TT

17 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar