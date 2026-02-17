Nya attacker i Ukraina

Det har varit nya attacker

i både Ukraina och Ryssland.

Attackerna skedde på tisdagen.

Ukrainas militärer säger

att Ryssland attackerar landet

med robotar och drönare.

I Ryssland brinner

ett företag som gör olja.

En rysk tidning skriver

att det beror på

en ukrainsk attack.

Samtidigt ska Ryssland och Ukraina

träffas i landet Schweiz

på tisdag och onsdag.

De ska prata om

hur kriget kan ta slut.

USA ska vara med

vid samtalen.

USA vill att det

ska bli fred

senast i sommar.

Det stora kriget började

den 24 februari år 2022.

Kriget gör livet svårt

för många människor.

I huvudstaden Kiev saknar

många hem el och värme.

Samtidigt är det vinter

och kallt.

