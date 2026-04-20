Världen
Båtar i havet utanför Iran. Foto: Asghar Besharati/AP/TT
Båtar stoppades igen
Det ska vara paus
i USAs och Israels krig
mot Iran.
Men bråket mellan
länderna fortsätter.
I fredags sa Iran
att båtar med olja
fick köra förbi i havet
utanför Iran.
Men på lördagen
stoppade Iran båtarna igen.
Samtidigt fortsätter USA
att stoppa iranska båtar
som vill åka till
eller lämna hamnar i Iran.
USA och Iran anklagar också
varandra för att bryta
mot pausen i kriget.
På onsdag ska pausen
vara slut.
USA vill ha ett nytt möte
med Iran om kriget.
Men Irans ledare säger
att de inte tänker vara
med på något möte.
8 SIDOR/TT
20 april 2026
Trump är en sjuk och galen psykopat att anfalla Iran medan vapenvila, han vill förstöra hela världen 😠😤han måste stoppas och inlåst i psykiatrien
Trump är lögn som vanligt 👎