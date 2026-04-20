Världen

En stor båt i havet utanför Iran.

Båtar i havet utanför Iran. Foto: Asghar Besharati/AP/TT

Båtar stoppades igen

Det ska vara paus
i USAs och Israels krig
mot Iran.
Men bråket mellan
länderna fortsätter.

I fredags sa Iran
att båtar med olja
fick köra förbi i havet
utanför Iran.

Men på lördagen
stoppade Iran båtarna igen.

Samtidigt fortsätter USA
att stoppa iranska båtar
som vill åka till
eller lämna hamnar i Iran.

USA och Iran anklagar också
varandra för att bryta
mot pausen i kriget.

På onsdag ska pausen
vara slut.

USA vill ha ett nytt möte
med Iran om kriget.

Men Irans ledare säger
att de inte tänker vara
med på något möte.

8 SIDOR/TT

20 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. josef skriver:
    20 april, 2026 kl. 10:32

    inte bra

    Svara
  2. Yin skriver:
    20 april, 2026 kl. 10:59

    Trump är en sjuk och galen psykopat att anfalla Iran medan vapenvila, han vill förstöra hela världen 😠😤han måste stoppas och inlåst i psykiatrien

    Svara
  3. nelly skriver:
    20 april, 2026 kl. 11:06

    omg

    Svara
  4. J skriver:
    20 april, 2026 kl. 11:35

    Trump är lögn som vanligt 👎
    att de inte tänker vara
    med på något möte.
    👍👏
    Trump är lögn som vanligt 👎

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

