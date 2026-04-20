Båtar stoppades igen

Det ska vara paus

i USAs och Israels krig

mot Iran.

Men bråket mellan

länderna fortsätter.

I fredags sa Iran

att båtar med olja

fick köra förbi i havet

utanför Iran.

Men på lördagen

stoppade Iran båtarna igen.

Samtidigt fortsätter USA

att stoppa iranska båtar

som vill åka till

eller lämna hamnar i Iran.

USA och Iran anklagar också

varandra för att bryta

mot pausen i kriget.

På onsdag ska pausen

vara slut.

USA vill ha ett nytt möte

med Iran om kriget.

Men Irans ledare säger

att de inte tänker vara

med på något möte.

8 SIDOR/TT