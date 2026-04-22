Världen
Donald Trump. Foto: Alex Brandon/AP/TT
Trump säger att det är paus
USAs ledare Donald Trump
säger att det ska
fortsätta att vara paus
i kriget mot Iran.
Men han har inte sagt
hur länge det ska vara paus.
USAs militärer kommer
fortsätta att stoppa
båtar som åker från Iran
och som ska till Iran.
Det säger Trump.
Irans ledare tycker
att det är fel
att USA stoppar båtar.
De tycker att det är
samma sak som att kriga.
Det är inte klart om ledare
från USA och Iran
ska träffas igen
för att prata om fred.
Det var den 28 februari i år
som USA och Israel
startade krig mot Iran.
8 SIDOR/TT
22 april 2026