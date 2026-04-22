Trump säger att det är paus

USAs ledare Donald Trump

säger att det ska

fortsätta att vara paus

i kriget mot Iran.

Men han har inte sagt

hur länge det ska vara paus.

USAs militärer kommer

fortsätta att stoppa

båtar som åker från Iran

och som ska till Iran.

Det säger Trump.

Irans ledare tycker

att det är fel

att USA stoppar båtar.

De tycker att det är

samma sak som att kriga.

Det är inte klart om ledare

från USA och Iran

ska träffas igen

för att prata om fred.

Det var den 28 februari i år

som USA och Israel

startade krig mot Iran.

8 SIDOR/TT