Världen
En bild från EUs kontor i Bryssel i Belgien. Foto: Omar Havana/AP/TT
EU pratade med talibanerna
Personer från EU
har haft ett möte
med gruppen talibanerna
från Afghanistan.
EU får kritik för det.
Många personer
och organisationer
tycker att det är dåligt
att EU pratar med talibanerna.
De tycker att det visar att EU
tycker att talibanerna är okej.
Men EU håller inte med om det.
Mötet var i tisdags.
Det handlade om att länder i EU
vill kunna skicka dömda
brottslingar till Afghanistan.
Även personer från Sverige
var med på mötet.
Det är talibanerna
som bestämmer
i landet Afghanistan.
De säger att de styr landet
efter religionen islam.
De styr landet mycket hårt.
Kvinnor har det svårt.
Musik är förbjudet.
Människor blir piskade
och avrättade på torgen.
8 SIDOR/TT
24 juni 2026
Sverige skulle skicka alla brottslingar av gängkriminalitetsom förstör vårt land till Afghanistan
Till Enya – håller med
Jag håller med er till 100 procent.
Jag tycker att man ska skicka afghanska brottslingar till hemlandet. Kan man inte leva som vi gör har dom inte här att göra.
Hej!
Länder kan utvisa misstänkta, men Afghanistan är inte en plats att leva på eftersom talibanerna inte respekterar landets folk och ingen har rätt att höja sina röster mot dem.
Hej igen
Och om någon vågar höja sin röst kommer de att arresteras och dödas