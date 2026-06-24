EU pratade med talibanerna

Personer från EU

har haft ett möte

med gruppen talibanerna

från Afghanistan.

EU får kritik för det.

Många personer

och organisationer

tycker att det är dåligt

att EU pratar med talibanerna.

De tycker att det visar att EU

tycker att talibanerna är okej.

Men EU håller inte med om det.

Mötet var i tisdags.

Det handlade om att länder i EU

vill kunna skicka dömda

brottslingar till Afghanistan.

Även personer från Sverige

var med på mötet.

Det är talibanerna

som bestämmer

i landet Afghanistan.

De säger att de styr landet

efter religionen islam.

De styr landet mycket hårt.

Kvinnor har det svårt.

Musik är förbjudet.

Människor blir piskade

och avrättade på torgen.

8 SIDOR/TT