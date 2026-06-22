Världen
Rök från en fabrik för olja i staden Moskva i Ryssland. Foto: AFP
Flygplatser stängde i Moskva
Flygplatser stängde
i Rysslands huvudstad Moskva
på grund av drönare
i luften från Ukraina.
Fyra flygplatser stängde
natten mot måndag.
De öppnade på morgonen igen.
Rysslands försvar
förstörde ungefär sextio drönare.
Det säger Moskvas ledare.
Ukraina attackerade Moskva
förra veckan.
Det var en stor attack
med flera drönare.
Drönarna skadade
en fabrik för olja.
Svart rök täckte
delar av staden.
Ukraina attackerade
också ön Krim.
Fem personer dog.
Det säger Ryssland.
Ryssland har också
attackerat Ukraina.
Folk har dött i städerna
Odessa, Zaporizjzja
och Charkiv.
Det säger Ukraina.
8 SIDOR/TT
22 juni 2026