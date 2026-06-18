Världen
Ledare för länderna i gruppen G7 tillsammans med ledare från andra länder som var gäster på mötet. Foto: Dominique Jacovides/AP/TT
Länder lovar hjälpa Ukraina
Gruppen G7 är sju av
världens rikaste länder.
Nyligen hade ländernas
ledare ett möte i Paris i Frankrike.
Mötet slutade i onsdags.
Ledarna pratade bland annat
om kriget i Ukraina.
De kom överens om att
fortsätta hjälpa Ukraina
i kriget mot Ryssland.
Länderna ska skicka
mer vapen till Ukraina.
Det handlar mest om vapen
som kan skjuta ner
drönare och robotar.
Länderna ska göra
det svårare för Ryssland
att sälja olja och gas.
Då får Ryssland mindre
pengar att kriga för.
Frankrikes ledare
Emmanuel Macron ledde mötet.
Han hoppas att stödet
till Ukraina ska tvinga
Ryssland att sluta kriga.
Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
var också med på mötet.
Han pratade bland annat
med USAs ledare Donald Trump.
Trump har lovat att
hjälpa till att ordna fred.
– Det var ett viktigt samtal.
Det kan betyda mycket
för framtiden.
Det skriver Zelenskyj
på sin sida på internet.
8 SIDOR/TT
Länderna i gruppen G7
- Världens sju rikaste länder
är med i gruppen G7.
- Länderna som är med
är Frankrike, Italien, Japan,
Kanada, Storbritannien,
Tyskland och USA.
- Organisationen Europeiska unionen, EU,
brukar vara med på möten i G7.
- Tidigare var Ryssland med i gruppen.
Men de tvingades sluta år 2014.
- G7 jobbar med politik,
säkerhet, ekonomi,
handel och klimatet.
18 juni 2026
Länderna skulle hjälpa att det bli fred istället för att skicka alltid pengar och vapen till Ukraina. De stöder kriget för att sälja sina vapen och hela världen måste lida på grund av det 😠 Ukraina kan inte vinna kriget.
Ukrainare kommer att segra .putin förlorar .Alla vill skippa krig inte så roligt att oskyldiga människor dör.
jättebra att många länder vi hjälpa Ukraina. 😍😍😘😘🤗🤩
Varför heter g7 eller g9 eller annat vem startar rikedom vad gör så mycket pengar kan man bada i pengar som farbror joakim
Hej Sigge!
G7 betyder Group of seven.
Grupp med sju, på svenska.
Det är sju länder i gruppen.
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Det var i Evian (les Bains) som G7 hade mötet.
Inte Paris.