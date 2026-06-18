Länder lovar hjälpa Ukraina

Gruppen G7 är sju av

världens rikaste länder.

Nyligen hade ländernas

ledare ett möte i Paris i Frankrike.

Mötet slutade i onsdags.

Ledarna pratade bland annat

om kriget i Ukraina.

De kom överens om att

fortsätta hjälpa Ukraina

i kriget mot Ryssland.

Länderna ska skicka

mer vapen till Ukraina.

Det handlar mest om vapen

som kan skjuta ner

drönare och robotar.

Länderna ska göra

det svårare för Ryssland

att sälja olja och gas.

Då får Ryssland mindre

pengar att kriga för.

Frankrikes ledare

Emmanuel Macron ledde mötet.

Han hoppas att stödet

till Ukraina ska tvinga

Ryssland att sluta kriga.

Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

var också med på mötet.

Han pratade bland annat

med USAs ledare Donald Trump.

Trump har lovat att

hjälpa till att ordna fred.

– Det var ett viktigt samtal.

Det kan betyda mycket

för framtiden.

Det skriver Zelenskyj

på sin sida på internet.

8 SIDOR/TT