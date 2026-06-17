Många dör av värme

Ändringar i klimatet

kan göra att vädret

blir mycket varmt.

Det är farligt för människor.

Sedan år 2022 har

över 200 tusen människor

dött av värme i länderna i Europa.

Det säger organisationen

WHO som jobbar med hälsa.

Hög värme är särskilt farlig

för barn och gamla.

Värmen är också farlig

för personer med sjukdomar

i hjärtat och njurarna.

WHO vill att länderna i Europa

gör mer för att skydda

människor från hög värme.

Till exempel genom att

Plantera fler träd

i städerna. Det ger skugga.

i städerna. Det ger skugga. Se till att gamla och sjuka

människor dricker mycket.

människor dricker mycket. Stoppa arbeten när det är

som varmast på dagen.

De flesta av dem som dog

av värme hade kunnat räddas.

Det säger Hans Kluge.

Han är chef för WHO i Europa.

– Ändringarna i klimatet

är ett stort hot mot människor.

Det farligaste hotet

är hettan, säger han.

8 SIDOR/TT