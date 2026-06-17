Världen
En man svalkar sig i staden Madrid i Spanien. Bilden är från år 2023. Foto: Manu Fernandez/AP/TT
Många dör av värme
Ändringar i klimatet
kan göra att vädret
blir mycket varmt.
Det är farligt för människor.
Sedan år 2022 har
över 200 tusen människor
dött av värme i länderna i Europa.
Det säger organisationen
WHO som jobbar med hälsa.
Hög värme är särskilt farlig
för barn och gamla.
Värmen är också farlig
för personer med sjukdomar
i hjärtat och njurarna.
WHO vill att länderna i Europa
gör mer för att skydda
människor från hög värme.
Till exempel genom att
- Plantera fler träd
i städerna. Det ger skugga.
- Se till att gamla och sjuka
människor dricker mycket.
- Stoppa arbeten när det är
som varmast på dagen.
De flesta av dem som dog
av värme hade kunnat räddas.
Det säger Hans Kluge.
Han är chef för WHO i Europa.
– Ändringarna i klimatet
är ett stort hot mot människor.
Det farligaste hotet
är hettan, säger han.
8 SIDOR/TT
17 juni 2026