Världen

Han svalkar ansiktet med vatten från en kran utomhus.

En man svalkar sig i staden Madrid i Spanien. Bilden är från år 2023. Foto: Manu Fernandez/AP/TT

Många dör av värme

Ändringar i klimatet
kan göra att vädret
blir mycket varmt.
Det är farligt för människor.

Sedan år 2022 har
över 200 tusen människor
dött av värme i länderna i Europa.
Det säger organisationen
WHO som jobbar med hälsa.

Hög värme är särskilt farlig
för barn och gamla.
Värmen är också farlig
för personer med sjukdomar
i hjärtat och njurarna.

WHO vill att länderna i Europa
gör mer för att skydda
människor från hög värme.
Till exempel genom att

  • Plantera fler träd
    i städerna. Det ger skugga.
  • Se till att gamla och sjuka
    människor dricker mycket.
  • Stoppa arbeten när det är
    som varmast på dagen.

De flesta av dem som dog
av värme hade kunnat räddas.
Det säger Hans Kluge.
Han är chef för WHO i Europa.

– Ändringarna i klimatet
är ett stort hot mot människor.
Det farligaste hotet
är hettan, säger han.

8 SIDOR/TT

17 juni 2026

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