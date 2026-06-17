Ryskt fartyg sköt skott

Ett ryskt fartyg för militärer

sköt ett skott för att

skrämma bort en vanlig båt.

Det hände i Engelska kanalen

som ligger mellan

Storbritannien och Frankrike.

Båten hade kommit

för nära fartyget.

Det kunde bli en krock.

Det säger Rysslands regering.

Men det är ovanligt

att skjuta på grund av det.

Båtarna brukar oftast tuta

för att varna.

Det säger en expert

till Sveriges Radio.

För några dagar sedan

tog Storbritanniens militärer

kontroll över en stor båt med olja.

De tror att båten jobbar

för Ryssland i hemlighet.

8 SIDOR/TT