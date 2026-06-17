Världen

Ett grått fartyg för militärer som är ute på havet. En helikopter flyger bredvid.

Det ryska fartyget som sköt skott. Foto: Ryska regeringen/AP/TT

Ryskt fartyg sköt skott

Ett ryskt fartyg för militärer
sköt ett skott för att
skrämma bort en vanlig båt.

Det hände i Engelska kanalen
som ligger mellan
Storbritannien och Frankrike.

Båten hade kommit
för nära fartyget.
Det kunde bli en krock.
Det säger Rysslands regering.

Men det är ovanligt
att skjuta på grund av det.
Båtarna brukar oftast tuta
för att varna.
Det säger en expert
till Sveriges Radio.

För några dagar sedan
tog Storbritanniens militärer
kontroll över en stor båt med olja.
De tror att båten jobbar
för Ryssland i hemlighet.

8 SIDOR/TT

17 juni 2026

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1 kommentar
  1. Vinne skriver:
    17 juni, 2026 kl. 11:17

    Vad gör tyska fartyg där?

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