Sport

Matchen är slut. Messi sitter på axlarna på en annan person. Spelarna firar.

Lionel Messi firar med de andra i det argentinska laget. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT

Spännande när Argentina vann

I onsdags var det semifinal
i VM i fotboll för herrar.
England spelade
mot Argentina.
Det var en spännande match.

England gjorde 1–0
i den andra halvleken.

Argentina kämpade
för att göra mål.
De lyckades när det bara
var några minuter kvar.
Och strax efteråt gjorde
Argentina ett mål till.

De vann med 2–1.
Det betyder att Argentina
är klara för final i VM.

I den första semifinalen
vann Spanien mot Frankrike.

Nu blir det final mellan
Spanien och Argentina.
Matchen är på söndag
den 19 juli klockan 21.00.
Du kan se den på TV4.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

16 juli 2026

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3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    16 juli, 2026 kl. 10:54

    😍🧡

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  2. UA skriver:
    16 juli, 2026 kl. 11:26

    Spanien måste vinna mot Argentina.

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  3. Maja skriver:
    16 juli, 2026 kl. 12:37

    Grattis Argentina 🇦🇷

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