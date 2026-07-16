Spännande när Argentina vann

I onsdags var det semifinal

i VM i fotboll för herrar.

England spelade

mot Argentina.

Det var en spännande match.

England gjorde 1–0

i den andra halvleken.

Argentina kämpade

för att göra mål.

De lyckades när det bara

var några minuter kvar.

Och strax efteråt gjorde

Argentina ett mål till.

De vann med 2–1.

Det betyder att Argentina

är klara för final i VM.

I den första semifinalen

vann Spanien mot Frankrike.

Nu blir det final mellan

Spanien och Argentina.

Matchen är på söndag

den 19 juli klockan 21.00.

Du kan se den på TV4.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR