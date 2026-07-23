Norge minns attackerna

Den 22 juli i år var det 15 år

sedan attackerna i Norge.

Då mördade terroristen

Anders Behring Breivik

77 människor i Oslo

och på ön Utöya.

På dagen samlades folk för

att minnas händelsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre

läste upp de dödas namn.

Vid regeringens byggnader

i Oslo finns nu det nya

konstverket Underhåll.

Konstnären Matias Faldbakken

har gjort det.

Människor som överlevde attackerna

har hjälpt till att bygga konstverket.

Norge har också fått

ett museum i Oslo.

Det är 22 juli-centret.

Anders Behring Breivik

hade en uniform på sig

när han attackerade Norge.

Den finns att se på museet.

Den ser ut som polisernas kläder.

8 SIDOR/TT