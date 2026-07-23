Världen
Konstverket Underhåll i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/TT
Norges statsminister Jonas Gahr Støre besöker ön Utöya. Foto: Thomas Fure/ NTB/TT
Norge minns attackerna
Den 22 juli i år var det 15 år
sedan attackerna i Norge.
Då mördade terroristen
Anders Behring Breivik
77 människor i Oslo
och på ön Utöya.
På dagen samlades folk för
att minnas händelsen.
Statsminister Jonas Gahr Støre
läste upp de dödas namn.
Vid regeringens byggnader
i Oslo finns nu det nya
konstverket Underhåll.
Konstnären Matias Faldbakken
har gjort det.
Människor som överlevde attackerna
har hjälpt till att bygga konstverket.
Norge har också fått
ett museum i Oslo.
Det är 22 juli-centret.
Anders Behring Breivik
hade en uniform på sig
när han attackerade Norge.
Den finns att se på museet.
Den ser ut som polisernas kläder.
8 SIDOR/TT
23 juli 2026