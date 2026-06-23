Världen
Turister i Frankrike skyddar sig mot värmen med hjälp av paraplyer. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Två barn dog i bil
Det är mycket varmt
väder i Europa.
I Frankrike är det
40 grader på många platser.
I staden Carpentras
i södra Frankrike
hittades två barn döda
i en bil i måndags.
Barnen var två år och fyra år.
Det var 38 grader varmt i staden.
Barnen hade gått in i bilen
som stod i familjens garage.
Föräldrarna visste inte om det.
Det är ännu inte klart
varför barnen dog.
Men troligen
berodde det på värmen.
Det säger poliserna.
Värmen i Europa
ser ut att fortsätta
minst fram till fredag.
Flera personer har också
drunknat i Frankrike.
Många människor badar
för att försöka svalka sig.
I dag tisdag kan det bli
43 grader varmt
i vissa områden i Frankrike.
8 SIDOR/TT
23 juni 2026
Man ska hålla sig inomhus, jag är en äldre kvinna och jag mår dåligt av värmen. Man ska ha en fläkt och man ska dricka mycket vatten. Ät gärna något saltigt då blir man mer törstig. Var rädd om dig.mvh maria .
Om föräldrarna inte visste att barnen hoppade in i bilen, hur kunde den vara olåst då? Tanke på att det kan bli inbrott i bilen om den står öppen?