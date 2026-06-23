Två barn dog i bil

Det är mycket varmt

väder i Europa.

I Frankrike är det

40 grader på många platser.

I staden Carpentras

i södra Frankrike

hittades två barn döda

i en bil i måndags.

Barnen var två år och fyra år.

Det var 38 grader varmt i staden.

Barnen hade gått in i bilen

som stod i familjens garage.

Föräldrarna visste inte om det.

Det är ännu inte klart

varför barnen dog.

Men troligen

berodde det på värmen.

Det säger poliserna.

Värmen i Europa

ser ut att fortsätta

minst fram till fredag.

Flera personer har också

drunknat i Frankrike.

Många människor badar

för att försöka svalka sig.

I dag tisdag kan det bli

43 grader varmt

i vissa områden i Frankrike.

8 SIDOR/TT

Europa värms upp snabbare