Världen

En trasig byggnad som det kommer rök från.

Det ryker efter en attack nära Moskva. Foto: AP/TT

Ukraina attackerar Ryssland

De senaste dagarna
har Ukraina gjort många
attacker mot Ryssland.

Ukraina har drönare
som flyger in i Ryssland
och skjuter och spränger.
Det har hänt i huvudstaden
Moskva, till exempel.

Ryssland säger att de
har skjutit ner flera
hundra ukrainska drönare.

Ukraina ska göra
många attacker mot
Ryssland i 40 dagar.
Det sa Ukrainas ledare
förra veckan.
Ukraina gör det
för att pressa Ryssland
att sluta kriga, säger han.

Men Ryssland
har fortsatt med sina
attacker mot Ukraina.

Ryssland började kriga
mot Ukraina redan år 2014.
Då tog Ryssland makten
över det ukrainska området Krim.
År 2022 startade Ryssland
sitt stora krig mot Ukraina.

8 SIDOR/TT

30 juni 2026

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5 kommentarer
  1. . skriver:
    30 juni, 2026 kl. 10:34

    bra jobbat Ukraina, bara ge igen.

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  2. Ali Baba skriver:
    30 juni, 2026 kl. 11:04

    gör en stor parkering av Ryssland 🙂🙂heja ukraina. Vi är så trötta på Putin han är blodtörstig 😡🤢😡

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  3. Micke skriver:
    30 juni, 2026 kl. 11:31

    Bra jobbat av Ukraina

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  4. Maja skriver:
    30 juni, 2026 kl. 12:11

    ”Det här känns som en konflikt där båda säger ’sista ordet’ – men ingen slutar prata.”🗣️

    ”Kan vi testa en tävling i fredsförhandlingar i stället för drönare?”

    ”40 dagar med attacker… någon borde uppfinna 40 dagar med fred.”❌

    ”Det enda som borde flyga mellan länder är semesterplan.”😉✈️

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  5. Ali Baba skriver:
    30 juni, 2026 kl. 12:16

    säg det till Putin

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