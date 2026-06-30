Ukraina attackerar Ryssland

De senaste dagarna

har Ukraina gjort många

attacker mot Ryssland.

Ukraina har drönare

som flyger in i Ryssland

och skjuter och spränger.

Det har hänt i huvudstaden

Moskva, till exempel.

Ryssland säger att de

har skjutit ner flera

hundra ukrainska drönare.

Ukraina ska göra

många attacker mot

Ryssland i 40 dagar.

Det sa Ukrainas ledare

förra veckan.

Ukraina gör det

för att pressa Ryssland

att sluta kriga, säger han.

Men Ryssland

har fortsatt med sina

attacker mot Ukraina.

Ryssland började kriga

mot Ukraina redan år 2014.

Då tog Ryssland makten

över det ukrainska området Krim.

År 2022 startade Ryssland

sitt stora krig mot Ukraina.

8 SIDOR/TT