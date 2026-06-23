Världen

Han vinkar innan han ska kliva på ett flygplan. Han har kostym och slips.

JD Vance. Foto: Nathan Howard/AP/TT

USA pratar med Libanon

Det har varit ett möte
i landet Schweiz.
USA och Iran var där
och pratade om fred
mellan länderna.

Politikern JD Vance
från USA var med på mötet.
Han har också pratat med
Libanons president Joseph Aoun.
De har pratat om hur det
ska bli fred i Libanon.

Men det är inte presidentens
militärer som krigar.
Det är gruppen Hizbollah i Libanon
som krigar mot Israel.

USA stöttar Israel.
Iran stöttar Hizbollah.

Det var i februari som Israel
och USA startade krig mot Iran.
Nu är det en paus i kriget.
USA och Iran har redan
lovat några saker.

• USA ska låta iranska båtar
få åka till och från Iran.

• Iran ska öppna det viktiga
sundet Hormuz där det åker
många båtar med olja.

• Iran lovar att aldrig
skaffa kärnvapen.

Länderna har 60 dagar på sig
att komma överens
om en riktig fred.

8 SIDOR/TT

23 juni 2026

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