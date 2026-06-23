USA pratar med Libanon

Det har varit ett möte

i landet Schweiz.

USA och Iran var där

och pratade om fred

mellan länderna.

Politikern JD Vance

från USA var med på mötet.

Han har också pratat med

Libanons president Joseph Aoun.

De har pratat om hur det

ska bli fred i Libanon.

Men det är inte presidentens

militärer som krigar.

Det är gruppen Hizbollah i Libanon

som krigar mot Israel.

USA stöttar Israel.

Iran stöttar Hizbollah.

Det var i februari som Israel

och USA startade krig mot Iran.

Nu är det en paus i kriget.

USA och Iran har redan

lovat några saker.

• USA ska låta iranska båtar

få åka till och från Iran.

• Iran ska öppna det viktiga

sundet Hormuz där det åker

många båtar med olja.

• Iran lovar att aldrig

skaffa kärnvapen.

Länderna har 60 dagar på sig

att komma överens

om en riktig fred.

8 SIDOR/TT