Världen
Bomber som förstörde regeringens byggander i Oslo den 22 juli år 2011. Foto: Berit Roald/ Scanpix NORGE/TT
Hus i Oslo som förstördes av bomberna den 22 juli år 2011. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix NORGE/TT
Terroristen åkte till ön Utöya och sköt ihjäl 69 personer. Foto: Tore Meek/NTB Scanpix/TT
Anders Behring Breivik lyssnar på domen i Oslo tingsrätt år 2012. Foto: Scanpix
15 år sedan terrorn i Norge
Den 22 juli är det 15 år sedan
terroristen Anders Behring Breivik
mördade 77 personer i Norge.
Först sprängde Breivik
en bomb i huvudstaden Oslo.
Explosionen förstörde byggnader
för den norska regeringen.
Åtta människor dog.
Sedan åkte Breivik till ön Utöya.
Han sköt unga människor
som var på ett läger.
69 personer dog.
Terroristen Breivik
var högerextremist.
Han var kritisk till invandring.
Han var emot demokrati.
Han tyckte att terrorism och mord
var rätt sätt
att försöka ändra samhället.
Han är dömd
till livstids fängelse
för attackerna.
Det är den värsta
attacken i Norges historia.
Poliserna i Norge
varnar nu för
att fler personer
hyllar Breivik.
Högerextremism
är ett större hot i dag
än för 15 år sedan.
Många unga ser
högerextrema saker
på internet.
Det lockar unga
till högerextremism.
Det säger poliserna.
8 SIDOR/TT
22 juli 2026