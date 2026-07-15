15 år sedan terrorn i Norge

Den 22 juli är det 15 år sedan

terroristen Anders Behring Breivik

mördade 77 personer i Norge.

Först sprängde Breivik

en bomb i huvudstaden Oslo.

Explosionen förstörde byggnader

för den norska regeringen.

Åtta människor dog.

Sedan åkte Breivik till ön Utöya.

Han sköt unga människor

som var på ett läger.

69 personer dog.

Terroristen Breivik

var högerextremist.

Han var kritisk till invandring.

Han var emot demokrati.

Han tyckte att terrorism och mord

var rätt sätt

att försöka ändra samhället.

Han är dömd

till livstids fängelse

för attackerna.

Det är den värsta

attacken i Norges historia.

Poliserna i Norge

varnar nu för

att fler personer

hyllar Breivik.

Högerextremism

är ett större hot i dag

än för 15 år sedan.

Många unga ser

högerextrema saker

på internet.

Det lockar unga

till högerextremism.

Det säger poliserna.

8 SIDOR/TT