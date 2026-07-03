Bränder efter värmen

Det har varit

mycket varmt väder

i många länder i Europa

den senaste tiden.

Nu brinner det i skogar

i både Frankrike och Portugal.

I Frankrike har det varit larm

om nästan trettio bränder

på olika platser.

Flera tusen brandmän

jobbar med att försöka

släcka bränderna.

I norra Portugal

har det brunnit mycket

i en skog i mer än två dagar.

Minst fyra personer

har blivit skadade.

Det brinner på tre andra platser

i samma område.

Flera tusen brandmän

jobbar med att försöka

stoppa bränderna.

Det är samtidigt

mycket varmt i Portugal.

Det kan bli 44 grader där.

Det skriver nyhetsbyrån TT.

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