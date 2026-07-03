Världen

En brandbil försöker släcka en stor brand.

Det brinner i flera skogar i Frankrike. Foto: France Fire Brigade SDIS13/AP/TT

Bränder efter värmen

Det har varit
mycket varmt väder
i många länder i Europa
den senaste tiden.

Nu brinner det i skogar
i både Frankrike och Portugal.

I Frankrike har det varit larm
om nästan trettio bränder
på olika platser.
Flera tusen brandmän
jobbar med att försöka
släcka bränderna.

I norra Portugal
har det brunnit mycket
i en skog i mer än två dagar.
Minst fyra personer
har blivit skadade.

Det brinner på tre andra platser
i samma område.
Flera tusen brandmän
jobbar med att försöka
stoppa bränderna.

Det är samtidigt
mycket varmt i Portugal.
Det kan bli 44 grader där.
Det skriver nyhetsbyrån TT.

8 SIDOR

3 juli 2026

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1 kommentar
  1. Robin skriver:
    3 juli, 2026 kl. 15:36

    Usch inte roligt .jag gillar inte värmen.

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