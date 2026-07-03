Världen
Det brinner i flera skogar i Frankrike. Foto: France Fire Brigade SDIS13/AP/TT
Bränder efter värmen
Det har varit
mycket varmt väder
i många länder i Europa
den senaste tiden.
Nu brinner det i skogar
i både Frankrike och Portugal.
I Frankrike har det varit larm
om nästan trettio bränder
på olika platser.
Flera tusen brandmän
jobbar med att försöka
släcka bränderna.
I norra Portugal
har det brunnit mycket
i en skog i mer än två dagar.
Minst fyra personer
har blivit skadade.
Det brinner på tre andra platser
i samma område.
Flera tusen brandmän
jobbar med att försöka
stoppa bränderna.
Det är samtidigt
mycket varmt i Portugal.
Det kan bli 44 grader där.
Det skriver nyhetsbyrån TT.
8 SIDOR
3 juli 2026
Usch inte roligt .jag gillar inte värmen.