Familj hittade björn i sitt kök

En familj i Japan

hittade en björn i sitt kök.

Björnen hade rivit ut saker

ur kylskåpet.

Det hände i staden

staden Shizukuishi.

Fjorton familjer i staden

har haft problem med

att björnen varit i deras hem.

Det har hänt de

senaste två veckorna.

Det skriver tidningen

The Guardian.

Nu jagar myndigheter björnen.

De har lagt ut fällor

och satt upp

elektriska stängsel.

Sedan den 1 april i år

har björnar dödat

fem personer i Japan.

8 SIDOR/TT