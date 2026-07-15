Världen
En björn i Japan. Foto: AP/TT
Familj hittade björn i sitt kök
En familj i Japan
hittade en björn i sitt kök.
Björnen hade rivit ut saker
ur kylskåpet.
Det hände i staden
staden Shizukuishi.
Fjorton familjer i staden
har haft problem med
att björnen varit i deras hem.
Det har hänt de
senaste två veckorna.
Det skriver tidningen
The Guardian.
Nu jagar myndigheter björnen.
De har lagt ut fällor
och satt upp
elektriska stängsel.
Sedan den 1 april i år
har björnar dödat
fem personer i Japan.
8 SIDOR/TT
15 juli 2026
FANTASTISK! jag väntar också!🥰😍🥳❤
nej men USCH, jag hade inte välat träffa en stor björn i huset. det är fina djur men farliga. 🐻🐻🐻🐻