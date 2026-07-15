Världen

En björn springer bakom ett staket.

En björn i Japan. Foto: AP/TT

Familj hittade björn i sitt kök

En familj i Japan
hittade en björn i sitt kök.
Björnen hade rivit ut saker
ur kylskåpet.

Det hände i staden
staden Shizukuishi.

Fjorton familjer i staden
har haft problem med
att björnen varit i deras hem.
Det har hänt de
senaste två veckorna.
Det skriver tidningen
The Guardian.

Nu jagar myndigheter björnen.
De har lagt ut fällor
och satt upp
elektriska stängsel.

Sedan den 1 april i år
har björnar dödat
fem personer i Japan.

8 SIDOR/TT

15 juli 2026

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2 kommentarer
  1. Milena och Miska skriver:
    15 juli, 2026 kl. 10:58

    FANTASTISK! jag väntar också!🥰😍🥳❤

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  2. 🐻🐻🐻🐻🐻 skriver:
    15 juli, 2026 kl. 12:09

    nej men USCH, jag hade inte välat träffa en stor björn i huset. det är fina djur men farliga. 🐻🐻🐻🐻

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