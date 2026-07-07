Folk flyr från bränder

Just nu är det flera bränder

i skogarna i Frankrike.

En av bränderna

är nära staden Perpignan

i södra Frankrike.

Där har flera tusen människor

tvingats fly för att

komma undan branden.

Sverige har skickat

två flygplan till Frankrike.

Flygplanen ska hjälpa till

att släcka bränderna.

Det är också bränder

i Grekland och Portugal,

bland annat.

Bränderna har startat

efter det varma vädret

som varit i Europa.

8 SIDOR/TT