Världen
Brandmän jobbar med att släcka en brand nära Perpignan i södra Frankrike. Foto: Thibault Camus/AP/TT
Folk flyr från bränder
Just nu är det flera bränder
i skogarna i Frankrike.
En av bränderna
är nära staden Perpignan
i södra Frankrike.
Där har flera tusen människor
tvingats fly för att
komma undan branden.
Sverige har skickat
två flygplan till Frankrike.
Flygplanen ska hjälpa till
att släcka bränderna.
Det är också bränder
i Grekland och Portugal,
bland annat.
Bränderna har startat
efter det varma vädret
som varit i Europa.
8 SIDOR/TT
7 juli 2026
Tack sverige ni är alltid så hjälpsamma.
😊💞
Det är väl Sverige som hjälper och stöttar Grekland som mest för att släcka bränder i Grekalnd?
”Vi älskar sommaren”.
VAKNA!
Människor brinner bokstavligen.
Jag hoppas detta blir ögonöppnare att vi bör bli mer klimatsmarta.
Hej!
Jag gjorde ett quiz och det var jätte spännande.