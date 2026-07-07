Världen

Det brinner i en skog. Det kommer stora lågor. Det syns en brandman och två brandbilar.

Brandmän jobbar med att släcka en brand nära Perpignan i södra Frankrike. Foto: Thibault Camus/AP/TT

Folk flyr från bränder

Just nu är det flera bränder
i skogarna i Frankrike.

En av bränderna
är nära staden Perpignan
i södra Frankrike.
Där har flera tusen människor
tvingats fly för att
komma undan branden.

Sverige har skickat
två flygplan till Frankrike.
Flygplanen ska hjälpa till
att släcka bränderna.

Det är också bränder
i Grekland och Portugal,
bland annat.

Bränderna har startat
efter det varma vädret
som varit i Europa.

8 SIDOR/TT

7 juli 2026

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5 kommentarer
  1. Parvaneh skriver:
    7 juli, 2026 kl. 12:02

    Tack sverige ni är alltid så hjälpsamma.

    Svara
  2. MILENA LUISA skriver:
    7 juli, 2026 kl. 14:27

    😊💞

    Svara
  3. Vinne skriver:
    7 juli, 2026 kl. 15:07

    Det är väl Sverige som hjälper och stöttar Grekland som mest för att släcka bränder i Grekalnd?

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  4. Miljöhjälten skriver:
    7 juli, 2026 kl. 16:39

    ”Vi älskar sommaren”.
    VAKNA!

    Människor brinner bokstavligen.
    Jag hoppas detta blir ögonöppnare att vi bör bli mer klimatsmarta.

    Svara
  5. Saleh skriver:
    7 juli, 2026 kl. 16:40

    Hej!
    Jag gjorde ett quiz och det var jätte spännande.

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