Folk flyr bränder i Frankrike

Det brinner i skogar

i södra Frankrike.

Över tio tusen människor

måste fly elden.

Två brandmän dog.

De jobbade med

att släcka en brand

i området Gironde.

Det har brunnit

mycket mer än vanligt

i Frankrike i sommar.

Det säger ministern

Laurent Nunez.

Det brinner också

i Spanien.

Där har det varit

nästan 45 grader

på en del platser.

Andra länder i Europa

kämpar också med värmen.

Myndigheter i Grekland

har förbjudit folk

att jobba ute

när solen är som varmast.

8 SIDOR/TT