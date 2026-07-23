Världen
Brandmännen jobbar med att släcka en brand i området Gironde. Foto: Phillippe Lopez/AP/TT
Folk flyr bränder i Frankrike
Det brinner i skogar
i södra Frankrike.
Över tio tusen människor
måste fly elden.
Två brandmän dog.
De jobbade med
att släcka en brand
i området Gironde.
Det har brunnit
mycket mer än vanligt
i Frankrike i sommar.
Det säger ministern
Laurent Nunez.
Det brinner också
i Spanien.
Där har det varit
nästan 45 grader
på en del platser.
Andra länder i Europa
kämpar också med värmen.
Myndigheter i Grekland
har förbjudit folk
att jobba ute
när solen är som varmast.
8 SIDOR/TT
23 juli 2026