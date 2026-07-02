Ryssland bombade Kiev

Ryssland bombade

Ukrainas huvudstad Kiev

på natten mellan

onsdag och torsdag.

Ryssland bombade mycket.

Flera hus är skadade.

Minst 18 människor har dödats.

Ungefär 90 människor är skadade.

Det säger räddningstjänsten i Ukraina.

Ryssland säger

att det är ett svar

på Ukrainas attacker.

De senaste dagarna

har Ukraina gjort många

attacker inne i Ryssland.

Ukraina har också

bombat mer i området Krim.

De har attackerat el,

förråd för olja, vägar,

järnvägar och båtar.

Därför har det blivit

mycket problem i Krim.

Det är ett ställe där ryssar

ofta firar semester.

Ryssland började kriga

mot Ukraina redan år 2014.

Då tog Ryssland makten

över det ukrainska området Krim.

År 2022 startade Ryssland

sitt stora krig mot Ukraina.

8 SIDOR/TT