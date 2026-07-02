Världen

En kvinna står och tittar på ett höghus. Det brinner högst upp i huset.

En kvinna tittar på ett hus som blivit bombat i Kiev. Foto: Danylo Antoniuk/AP/TT

Ryssland bombade Kiev

Ryssland bombade
Ukrainas huvudstad Kiev
på natten mellan
onsdag och torsdag.

Ryssland bombade mycket.
Flera hus är skadade.
Minst 18 människor har dödats.
Ungefär 90 människor är skadade.
Det säger räddningstjänsten i Ukraina.

Ryssland säger
att det är ett svar
på Ukrainas attacker.

De senaste dagarna
har Ukraina gjort många
attacker inne i Ryssland.

Ukraina har också
bombat mer i området Krim.
De har attackerat el,
förråd för olja, vägar,
järnvägar och båtar.

Därför har det blivit
mycket problem i Krim.
Det är ett ställe där ryssar
ofta firar semester.

Ryssland började kriga
mot Ukraina redan år 2014.
Då tog Ryssland makten
över det ukrainska området Krim.
År 2022 startade Ryssland
sitt stora krig mot Ukraina.

8 SIDOR/TT

2 juli 2026

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4 kommentarer
  1. ... skriver:
    2 juli, 2026 kl. 12:56

    Sandlåda lek,vuxna män beklagligt.

    Svara
  2. MILENA LUISA skriver:
    2 juli, 2026 kl. 13:01

    Ni skrev ”OFTAR”…

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      2 juli, 2026 kl. 13:34

      Tack för att du såg!
      Vi ändrar.

      /8 Sidor

  3. MILENA LUISA skriver:
    2 juli, 2026 kl. 14:08

    Ingen orsak!😊

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