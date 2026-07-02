Världen
En kvinna tittar på ett hus som blivit bombat i Kiev. Foto: Danylo Antoniuk/AP/TT
Ryssland bombade Kiev
Ryssland bombade
Ukrainas huvudstad Kiev
på natten mellan
onsdag och torsdag.
Ryssland bombade mycket.
Flera hus är skadade.
Minst 18 människor har dödats.
Ungefär 90 människor är skadade.
Det säger räddningstjänsten i Ukraina.
Ryssland säger
att det är ett svar
på Ukrainas attacker.
De senaste dagarna
har Ukraina gjort många
attacker inne i Ryssland.
Ukraina har också
bombat mer i området Krim.
De har attackerat el,
förråd för olja, vägar,
järnvägar och båtar.
Därför har det blivit
mycket problem i Krim.
Det är ett ställe där ryssar
ofta firar semester.
Ryssland började kriga
mot Ukraina redan år 2014.
Då tog Ryssland makten
över det ukrainska området Krim.
År 2022 startade Ryssland
sitt stora krig mot Ukraina.
8 SIDOR/TT
2 juli 2026
Sandlåda lek,vuxna män beklagligt.
Ni skrev ”OFTAR”…
Tack för att du såg!
Vi ändrar.
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Ingen orsak!😊