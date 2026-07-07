Världen

Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan. Foto: Khalil Hamra/AP/TT

Svårt för motståndare

Det har blivit svårare
för människor i Turkiet
som är motståndare
till landets ledare
Recep Tayyip Erdogan.
Allt fler blir tagna av poliser.

Den 7 och 8 juli är det
ett stort möte i Turkiet
med gruppen Nato.
Innan mötet har
extra många personer
blivit tagna av poliser.
Det skriver nyhetsbyrån TT.

De som blivit tagna
är personer som är
motståndare till ledaren
eller personer som protesterat
mot landets politik.

En del som blivit
tagna är politiker.
Andra är journalister.
Några är personer som har
protesterat mot politiska beslut
om byggen och gruvor
som förstör miljön.

Nyligen blev en känd
komiker tagen av poliser.
Komikern heter Deniz Göktas
och har en show på sajten Youtube.
Där har han skojat
om ledaren Erdogan.

Nyligen protesterade människor
utanför en domstol
för att stötta komikern
som blivit tagen.

Komikern är anklagad
för att ha pratat illa
om religion och Erdogan.
Han kan få fängelse för det.

8 SIDOR

7 juli 2026

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2 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    7 juli, 2026 kl. 14:23

    Det finns Gud och den vill straffa Erdogan! Turkiska folk är bra folk men Erdogan skadade Turkiet mycket! Mina barn-SOM ÄR TURKISKA MEDBORGARE FÅR INTE VÄLJA ERDOGAN!😠

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  2. Fatima skriver:
    7 juli, 2026 kl. 17:05

    Jag gillar honom han är en bra människa.

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