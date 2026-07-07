Svårt för motståndare

Det har blivit svårare

för människor i Turkiet

som är motståndare

till landets ledare

Recep Tayyip Erdogan.

Allt fler blir tagna av poliser.

Den 7 och 8 juli är det

ett stort möte i Turkiet

med gruppen Nato.

Innan mötet har

extra många personer

blivit tagna av poliser.

Det skriver nyhetsbyrån TT.

De som blivit tagna

är personer som är

motståndare till ledaren

eller personer som protesterat

mot landets politik.

En del som blivit

tagna är politiker.

Andra är journalister.

Några är personer som har

protesterat mot politiska beslut

om byggen och gruvor

som förstör miljön.

Nyligen blev en känd

komiker tagen av poliser.

Komikern heter Deniz Göktas

och har en show på sajten Youtube.

Där har han skojat

om ledaren Erdogan.

Nyligen protesterade människor

utanför en domstol

för att stötta komikern

som blivit tagen.

Komikern är anklagad

för att ha pratat illa

om religion och Erdogan.

Han kan få fängelse för det.

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